بعد حرمان 30 عاما.. 9 مباريات تفصل ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي





ووصل ليفربول إلى النقطة 67، بعد الفوز على وولفرهامبتون، أمس، الخميس، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وفي حال فوز مانشستر سيتي في الـ 8 مباريات المقبلة، سيحتاج الريدز إلى الفوز بـ 9 مباريات متتالية بجانب التعادل أمام مانشستر سيتي، لضمان التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ ثلاثين عاما.





ولم يتعرض ليفربول لأي هزيمة في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث خاض 23 لقاء، فاز 22 مباراة، وتعادل في لقاء وحيد، كان أمام مانشستر يونايتد.









بعد ثلاثين عاما من الحرمان، بدأ لقب الدوري الإنجليزي يقترب رويدا رويدا من فريق ليفربول، بعد ابتعاد جميع الفرق عن المنافسة، وأصبح تتويج الريدز بالبريميرليج مجرد وقت.