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اقتصاد

المشاط: الإصلاحات الهيكلية فى مقدمة أولويات الدولة

السبت 25/يناير/2020 - 03:01 ص
رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
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آية الجارحي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر بعد انتهائها من برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ منذ 2016 حتى يونيو 2019، والذي ساعدها في التغلب على الكثير من المشاكل المالية والنقدية، تلتفت اليوم إلى قضية مهمة وهى الإصلاحات الهيكلية.

 

أضافت المشاط خلال حوار مع قناة العربية أثناء مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس السويسرية: لذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على صياغة مصفوفة للإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستنهاض الطاقات الكامنة في القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري، مثل مواضيع التشغيل والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتمويل للبرامج والشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، والتعاون مع دول سبقتنا في هذه المجالات. 


حول برامج التعاون المستقبلية مع المؤسسات الدولية، أشارت الوزيرة، إلى البرامج التى تمثل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان في أسوان، وهو عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الدولي، والذى زاره المديرين التنفيذيين للبنك الدولي خلال زيارتهم الأخيرة إلى عدد من المشروعات الممولة من البنك فى أسوان، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص فى خلق فرص عمل فى الفترة المقبلة.

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