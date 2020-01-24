أزمة الجلباب تصل البرلمان.. وسائقو التاكسي يلجأون لحيلة الجلابية في الكلسون بالغردقة

عادت من جديد أزمة قرار محافظ البحر الأحمر السابق أحمد عبدالله في مطلع، بعدم ارتداء سائقي التاكسي "الجلابية" الجلباب البلدي أثناء القيادة وسحب رخصة من يخالف، من جديد خاصة بعد أن وصلت الأزمة تحت قبة البرلمان بعد تقديم النائب طلعت خليل سؤالا موجها لوزير التنمية المحلية حول هذا القرار ومدى تأثيره على السياحة وهل له جدوى فى دعم الحركة السياحية أم لا، مشيرا إلى أن الجلباب زى شعبى رسمى، معترف به فى كبرى مؤسسات الدولة، حيث يوجد عدد من نواب البرلمان يرتدون الجلباب ويمارسون مهام عملهم بهذا الزى.





وحدث كثير من الجدل وعلى وجه الخصوص في مدينة الغردقة السياحية خاصة بعد هذا السؤال الذى من المقرر أن يرد عليه وزير التنمية المحلية تحت قبة البرلمان وللكشف عن أسباب هذا القرار.





على الجانب الآخر أكد عدد كبير من السائقين بالغردقة إنهم ينتظرون حسم هذا القرار خاصة وأن أغلبهم لا يستطيع ارتداء سوى الجلباب التى تعود عليها وأمام هذا القرار والمخالفات التى تقرر على أغلبهم، يقول أحد السائقين على حد وصفه إنهم يقومون بوضع "الجلابية" في الكلسون لتظهر النصف الأعلى منها كأنها قميص، قائلا "ما باليد حيلة"، مشيرين إلى أن أغلب السياح يحبون ارتداء الجلباب المصرى ويسيرون في الشوارع بها.





بينما يؤكد مصدر أمنى أن تطبيق القرار جاء بناء على قرار محافظ البحر الأحمر السابق، وأن الغردقة مدينة سياحية وأن سائق التاكسي واجهة للبلد ولا بد أن يلتزم بزي مناسب للسياحة لتصدير صورة حضارية عن مصر.