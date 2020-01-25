الأسبوع المقبل.. تفاصيل أزمات المياه والصرف الصحي في 5 محافظات علي طاولة إسكان النواب..طلب احاطة خاص بعدم تنفيذ 19 مقايسة في 19 قرية تابعة لمركز المنصورة

الأحد.. اسكان النواب تناقش طلبات احاطة بشأن توصيل محطات الصرف

مناقشة طلب احاطة خاص بعدم تنفيذ 19 مقايسة في 19 قرية تابعة لمركز المنصورة

الاربعاء.. مناقشة إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا





تشهد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، الاسبوع المقبل، مناقشات موسعة حول أزمات المياه والصرف الصحي بـ5 محافظات هم كل من الشرقية والدقهلية، والبحيرة والغربية والمنوفية، وذلك من أجل التوافق علي رؤي مع الحكومة للتغلب علي إشكاليات هذه الملف الذي يهم جموع المواطنين.

يوم الأحد المقبل، تشهد اللجنة مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد عبداللطيف الطحاوي، بشأن:توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض العزب التابعة للوحدة المحلية ببعض القرى مركز الحسينية - محافظة الشرقية، وعدم إدخال خدمة الصرف الصحي ببعض القرى بمركز الحسينية – محافظة الشرقية، حتى الآن.

كما تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم عبدالمولى، بشأن عدم البدء في توسعة محطة طارق بن زياد بمركز الحسينية محافظة الشرقية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب علي سالم، بشأن توقف العمل بمشروع الصرف الصحي بعزبة أبو خليل، بندر أبو كبير، الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن عدم توصيل الصرف الصحي ببعض المناطق بمحافظة الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حبيب، بشأن تدبير الاعتماد المالي اللازم لاستبدال خط طرد الصرف الصحي لمدينة أبو كبير ــ الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي إبراهيم شحاتة، بشأن عدم إدراج بعض القرى بخطة الصرف الصحي بمحافظة الشرقية.

كما تشهد أيضا طلبات الإحاطة المقدمة النائب رائـــف تمـراز، بشأن:عدم البدء في تنفيذ أعمال المأخذ الخاص بمحطة مياه الشرب بالبكارثة، مدينة صان الحجر، الشرقية، وعدم وجود مياه الشرب ببعض القرى بمدن شمال الشرقية.، وسرعة عمل توسعات داخل محطة معالجة صان القبلية، مركز صان الحجر، الشرقية، وعدم البدء في تنفيذ أعمال الصرف الصحي ببعض القرى مركز صان الحجر، الحسينية، الشرقية، وعدم استكمال أعمال محطة رفع صرف صحي رقم (1) صان القبلية، مركز صان الحجر، الشرقية، وعدم توفير اعتماد مالي لاستكمال محطة مياه شرب البكارثة محافظة الشرقية.

ويوم الاثنين، يناقش الأعضاء، طلب الإحاطة مقدم من النائب محمد عقل، بشأن عدم تنفيذ 19 مقايسة في 19 قرية تابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية في عمليات الصرف الصحي ومياه الشرب رغم وجود مقايسات والدراسة الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتماني، بشأن سرعة البدء في تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمنطقة شرق السكة الحديد ــ المطرية ـ الدقهلية، طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة آمال طرابية، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية ليسا الجمالية بمدينة الجمالية محافظة الدقهلية.

وتضم أيضا طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمـد همام، بشأن نقص مياه الشرب بقرى خط العمد محافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي درين، نبـــروه، الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى الجندي، بشأن عدم استكمال مشروع محطة الصرف الصحي بقرية الحجايزة، مركز السنبلاوين، الدقهلية، طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالرحمن البكري، بشأن:عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي الجواهرة والبصيلة، سيف الدين، الزرقا، محافظة دمياط، وعدم وجود صرف صحي لمدينة السـرو، محافظة دمياط.

ويوم الثلاثاء، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرى مركز بندر كفر الدوار ــ البحيرة، طلبا الإحاطة المقدمان من السيد النائب محمد محمود عمارة، بشأن، إحلال وتجديد شبكة المياه بعزبة متولي بقرية المسين، محافظة البحيرة، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للقرى المحرومة بمدينة الدلنجات ــ محافظة البحيرة، وطلبا الإحاطة المقدمة من السيد النائب محمود رشاد حبيب، بشأن:تأخر وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي والهيئة القومية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المدرجة بخطة 2018 / 2019 محافظة البحيرة، عدم تغيير مواسير مياه الشرب الاسبستوس المتهالكة التي تؤدي إلى كثرة الأعطال وانقطاع وتلوث المياه ببعض القرى بمحافظة البحيرة، و طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب علي عتمان، بشأن رفض مقترح بعمل انحدار صرف صحي عزبة خضر التابع لمجلس قرية الأبعادية مركز دمنهور القريبة من محطة صرف صحي مساكن القوات المسلحة، البحيرة.

وتضم أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن عدم الانتهاء من إقامة مأخذ مياه الشرب الجديد بمحطة مياه شرب أدفينــا، مركز رشيد، البحيرة، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد هاني الحناوي، بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بدائرة إيتاي البارود، وشبراخيت، والقرى التابعة لها بمحافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد سعد تمراز، بشأن توقف أعمال مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بكفر الدوار، محافظة البحيرة، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عصام الصافي قاسم، عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير، محافظة البحيرة.

ويوم الأربعاء، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيــد طعيمـة، بشأن إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا ــ محافظة الغربية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل أبو باشــا، بشأن سوء حالة مياه الشرب بدائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية دون تحرك الجهات المعنية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجه، بشأن تقاعس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن القيام بعملها في استكمال أعمال مشروعات الصرف الصحي بقـرى مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية،





وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العقـاد، بشأن عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة الساحل التابعة لقرية جروان مركز الباجور، محافظة المنوفية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود بسيونــي، بشأن عدم استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي ومحطة المياه بقرية ميت البيضا ــ الباجور ــ محافظة المنوفية، وطلبا الإحاطة المقدمان من السيد النائب هشام محمد عبدالواحد، بشأن: عدم إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى (قويسنا البلد- طه شبرا - أم خنان - شبرا قبالة - كفر السلامية – أشليم – كفر أشليم ـ بني غربان ـ كفر دهب) بمحافظة المنوفية،عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان مركز قويسنا، محافظة المنوفية.طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش، بشأن عدم وجود مياه الشرب والصرف الصحي في العديد من المحافظات وخاصة محافظة المنوفية، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، بشأن محطة فصل الحديد والمنجنيز بقرية زنارة – مركز تلا – محافظة المنوفية.





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