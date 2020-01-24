مختار جمعة: «فقه الدولة وفقه الجماعة» كتاب يؤكد على بناء الدولة

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كتاب"فقه الدولة وفقه الجماعة" يؤكد على أن بناء الدولة من المقاصد العامة.





وأضاف"جمعة" خلال حفل إطلاق سلسلة"رؤية"؛بالتعاون مع "هيئة الكتاب"، ان الكتاب الثالث من السلسلة يهدف إلى الحث على التعريف بمعنى الدولة والحفاظ عليها، وأن ما فقد بلده لا قيمة له لأنه ليس له ظهر يحميه.





وأكد"جمعة"، أن الوطن هو البيت الكبير، وأن الجماعات المتطرفة لا تقوم إلا على انقاض الدول كما أن إدارة الدولة تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات هائلة، ويكشف الكتاب أن فكر الجماعات فكر مغلق.



