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ثقافة

مختار جمعة: «فقه الدولة وفقه الجماعة» كتاب يؤكد على بناء الدولة

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كتاب"فقه الدولة وفقه الجماعة" يؤكد على أن بناء الدولة من المقاصد العامة.

وأضاف"جمعة" خلال حفل إطلاق سلسلة"رؤية"؛بالتعاون مع "هيئة الكتاب"، ان الكتاب الثالث من السلسلة يهدف إلى الحث على التعريف بمعنى الدولة والحفاظ عليها، وأن ما فقد بلده لا قيمة له لأنه ليس له ظهر يحميه.

وأكد"جمعة"، أن الوطن هو البيت الكبير، وأن الجماعات المتطرفة لا تقوم إلا على انقاض الدول كما أن إدارة الدولة تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات هائلة، ويكشف الكتاب أن فكر الجماعات فكر مغلق.

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الكتاب الثانى من سلسلة"رؤية" تحدث عن الكليات الست فى إطار الحفاظ على الوطن على اعتبار أنه من مقاصد الدين.

وأضاف"جمعة"  أن الكتاب الثالث من السلسلة يتحدث عن ترشيد استهلاك المياه، مؤكدا أن عملية معالجة ميله الصرف الصحفى ذات تكلفة كبيرة، وهو ما يتطلب ضروة ترشيد استهلاك المياه.
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