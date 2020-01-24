خبراء عن الاستبدال الإفريقي.. أفاد الترجي وأضر الأهلي والوداد سيطر على الكاف

أثار القرار الصادر مؤخرا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ردود أفعال متباينة ما بين الترحاب والغضب إضافة إلى نيله إنتقادات عديدة بداع ظهوره إلى النور وإفادته لصالح أندية بعينها فى القارة السمراء.





الكاف نال قسطا وفيرا من الإنتقادات بأن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيطر على مجريات أموره ووراء صدور القرار كى يتسنى لفريق الوداد البيضاوى قيد 4 لاعبين لتدعيم صفوفه فى عملية الإستبدال بدورى أبطال إفريقيا.





الأهلي المتضرر من وراء صدور القرار فيما استفاد منه أيضا فريق الترجي التونسي وقام بتدعيم صفوفه عبر عملية الإستبدال فى البطولات الخاضعة تحت عباءة الكاف.

فى البداية أشاد الدكتور جمال الحاجي المدرب وخبير التحليل التونسي، تعليقا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فتح باب الإستبدال أمام 4 لاعبين للأندية المشاركة فى دورى أبطال الكونفيدرالية وكأس الكونفيدرالية وقال : قانون استبدال 4 لاعبين في القائمة الأفريقية في هذا الوقت بالذات ضرورة لكل الفرق المشاركة لكونه مرتبطا بالميركاتو الشتوي المتاح لكل الأندية المشاركة فى البطولات الخاضعة تحت عباءة الكاف.





وأضاف: لكن هذا القرار الصادر من جانب الكاف سيكون مفيدا جدا للأندية الكبرى فى القارة السمراء التي لها الإمكانيات المادية لتدعيم الرصيد البشري بلاعبين مؤثرين رغم قلتهم في هذا الوقت بالذات ويبقى فريق الترجي التونسي أبرز فريق مستفيد في أفريقيا بعد هجرة اللاعبين الجزائريين إلى الدوري التونسي والذين يعتبرون محليين.