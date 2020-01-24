خبراء عن الاستبدال الإفريقي.. أفاد الترجي وأضر الأهلي والوداد سيطر على الكاف

أثار القرار الصادر مؤخرا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ردود أفعال متباينة ما بين الترحاب والغضب إضافة إلى نيله إنتقادات عديدة بداع ظهوره إلى النور وإفادته لصالح أندية بعينها فى القارة السمراء.
الكاف نال قسطا وفيرا من الإنتقادات بأن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيطر على مجريات أموره ووراء صدور القرار كى يتسنى لفريق الوداد البيضاوى قيد 4 لاعبين لتدعيم صفوفه فى عملية الإستبدال بدورى أبطال إفريقيا.
الأهلي المتضرر من وراء صدور القرار فيما استفاد منه أيضا فريق الترجي التونسي وقام بتدعيم صفوفه عبر عملية الإستبدال فى البطولات الخاضعة تحت عباءة الكاف.
فى البداية أشاد الدكتور جمال الحاجي المدرب وخبير التحليل التونسي، تعليقا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فتح باب الإستبدال أمام 4 لاعبين للأندية المشاركة فى دورى أبطال الكونفيدرالية وكأس الكونفيدرالية وقال : قانون استبدال 4 لاعبين في القائمة الأفريقية في هذا الوقت بالذات ضرورة لكل الفرق المشاركة لكونه مرتبطا بالميركاتو الشتوي المتاح لكل الأندية المشاركة فى البطولات الخاضعة تحت عباءة الكاف.
وأضاف: لكن هذا القرار الصادر من جانب الكاف سيكون مفيدا جدا للأندية الكبرى فى القارة السمراء التي لها الإمكانيات المادية لتدعيم الرصيد البشري بلاعبين مؤثرين رغم قلتهم في هذا الوقت بالذات ويبقى فريق الترجي التونسي أبرز فريق مستفيد في أفريقيا بعد هجرة اللاعبين الجزائريين إلى الدوري التونسي والذين يعتبرون محليين.
وتابع: في الحقيقة المهم في هذه الفترة ليس العدد بل إمكانيات اللاعبين المنتدبين لان الميركاتو الشتوي يشهد عادة شُحا كبيرا في وجود لاعبين مهمين من دون ارتباط في هذه الفترة وعادة ما كانت هذه الانتدابات فاشلة وهذا ما أكدته التجارب السابقة فى عموم دوريات إفريقيا لكن في العموم يبقى تعزيز الرصيد البشري مهما في هذه الفترة لمواجهة الاستحقاق المحلي و الافريقي.
فيما أكد عابد بشير خليل الصحفي بـ صحيفة الهداف الجزائرية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع يمتلك نفوذا قويا داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" وقال : الكاف اعتاد إصدار قرارات غريبة ومفاجئة وأصدر قرارا بفتح الباب أمام الأندية المشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية تضمن استبدال 4 لاعبين منوها إلى أن الاتحاد المغربي يسيطر داخل الكاف ويحاول بشتى الطرق خدمة مصالح الأندية التابعة له والمشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية ومن بينها الرجاء البيضاوي والوداد.
وأشار إلى أن الترجي التونسي باعتباره بطل النسخة الأخيرة لن يتأثر بقرار الإستبدال لاسيما وأنه يضم بين صفوفه أفضل لاعبى القارة السمراء رغم الخروج المبكر من البطولة العربية وقام بقيد اللاعب الجزائرى عبد الرحمن مزيان القادم من صفوف العين الإماراتي، موضحا أن الوداد المغربي قام بقيد 4 لاعبين خلال عملية الإستبدال لافتا إلى أن يجب الدعوة مجددا إلى الكاف إلى الالتزام بالشفافية المطلقة فى إصدار القرارات والقوانين الجديدة ويتعين عليه الإلتزام بالمصداقية في اتخاذ القرارات والتعيينات أيضا.
من جانبه طالب عبد المنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" النادي الأهلي بإرسال خطاب احتجاج رسمي على قرار فتح الباب أمام استبدال 4 لاعبين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.
قال شطة فى تصريحات تليفزيونية : يتعين على مسؤولي النادي الأهلي وجميع الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية ضرورة الاحتجاج على قرار الاستبدال فى البطولات الخاضعة إلى عباءة الكاف موضحا أنه يجب على المهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا دعم أي خطوة يتخذها النادي الأهلي وغيره من الأندية المصرية للاحتجاج على قرار الاستبدال فى البطولات الإفريقية.
شدد على أن قرار الاستبدال يستفيد من ورائه أندية بعينها فى المقابل لا تقع أي استفادة على النادي الأهلي وغيره من بقية الأندية المصرية مشددا على أنه يدخل فى إطار الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة فى البطولات الإفريقية مطالبا فى الوقت ذاته مسئولى الكاف بضرورة إعادة النظر فى قرار فتح باب الإستبدال أمام 4 لاعبين فى صفوف الفرق المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.