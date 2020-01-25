فيديوجراف| أسعار السيارات الرسمية بيجو 2020 بعد التخفيضات

أسعار السيارات في مصر تشهد كثيرا من المتغيرات فتارة ترتفع وتارة أخرى تنخفض وفقا لمتغيرات السوق وحركة البيع والشراء.





ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات آملين في حدوث أي عملية تراجع أو خفض.





وأعلنت شركة المنصور للسيارات وسكوب للاستثمار "مانسكو " وكيل العلامة التجارية بيجو في مصر، اليوم، أسعار 4 طرازات من بيجو ، هي "301، و508، و3008، و5008" بتخفيضات تتراوح بين 8 إلى 30 ألف جنيه.





ووفقا لـ "مانسكو"، تراجعت أسعار بيجو 301 الفئة الأولى لـ 232 ألف جنيه، بدلا من 240 ألفا سابقا.





وانخفضت أسعار طرازات بيجو 301 الفئة الثانية إلى 260 ألف جنيه، مقارنة بحوالى 270 ألفا.





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