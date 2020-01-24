كاميرا مراقبة ترصد لحظة تعرض سيدة للسرقة تحت تهديد السلاح أمام منزلها.. شاهد

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يرصد لحظة تعرض سيدة للسرقة تحت تهديد السلاح أمام باب منزلها، حيث هاجمها لص بشكل مفاجئ أثناء عودتها إلى المنزل ودفعها أرضًا بعنف، في حين أخذت هي تصرخ طلبًا للمساعدة.





الجدير بالذكر أن الحادث وقع في مدينة "أوكلاند" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ورصدته كاميرا مراقبة خاصة بمنزل هذه السيدة.





وفي بداية الفيديو، تظهر السيدة، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها، وهي تتوجه ناحية باب منزلها حاملة حقيبة، ولم تمض سوى بضع لحظات حتى فاجأها اللص وهاجمها متسببًا في سقوطها أرضًا فيما أخذت هي تصرخ مذعورة، وتصاعدت حدة حالة الذعر التي كانت فيها بعد أن أدركت أن اللص يحمل سلاحًا.





وشوهد اللص في لقطة أخرى وهو يركض مبتعدًا عنها عقب ظهور شخص ما على مقربة من موقع الحادث، وظهرت الضحية في نهاية الفيديو وهي تصرخ وتبكي أمام باب منزلها بعد تعرضها للاعتداء والسرقة.





ولم يتبين بعد إذا ما كانت الشرطة قد ألقت القبض على اللص أم لا، وكذلك لم تتم الإشارة إلى المقتنيات التي تمكن ذلك اللص من سرقتها من الضحية.





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