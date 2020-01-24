شاهد.. آلاف "السوايفة" يشاركون في احتفالية دعم استقرار الدولة باستاد القاهرة

يشارك اليوم ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن من بني سويف في الاحتفالية المقامة باستاد القاهرة لدعم استقرار البلاد، حيث انطلقت صباح اليوم أتوبيسات بها عدد كبير من أبناء محافظة بني سويف استعدادا للذهاب للمشاركة فى احتفالية ضخمة لدعم استقرار الدولة والمقامة باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم.





وشهد تجمع الآلاف من الأهالى مشاركة جميع الطوائف منها أعضاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع قيادات حزب مستقبل وطن ببني سويف، ونقابة الفلاحين والقبائل العربية، وذلك تأييدا ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أهالى محافظة بني سويف مستقلين الأتوبيسات فى حشد جماهيري كبير من كل مدن ومراكز المحافظة السبع لحضور فعاليات اتحاد مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقرار والدولة تحت شعار "شعب واحد.. ويد واحدة .. ووطن واحد" والمقامة باستاد القاهرة.





وحملت الجماهير المشاركة أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي تتقدمهم سيارات بمكبرات الصوت التي تذيع الأغاني الوطنية، حيث انضم الكثير من الشباب وسافروا للمشاركة في الاحتفالية.



