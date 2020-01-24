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تعليم

دورة تدريبية عن العلاقات الثقافية والبحوث العلمية بجامعة عين شمس

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:22 م
دورة تدريبية عن العلاقات
دورة تدريبية عن العلاقات الثقافية والبحوث العلمية بجامعة عين
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حسام الفقي
نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة عين شمس بإشراف ناصر كامل مدير عام الإدارة، دورة تدريبية في مجال الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث العلمية والتي استمرت في الفترة من ١٩ إلى ٢٣ من يناير الجارى.



واستهل الدورة كرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا بمحاضرة حول أساليب التلاعب في قانون الجامعات رقم ٤٩ لسنة ٧٢ وكيفية التغلب عليها، كما تضمنت الدورة العديد من الموضوعات من بينها: إجراءات واختصاصات الإدارة العامة للدراسات العليا و كيفية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات واختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والمؤتمرات والندوات العلمية والاتفاقات والتبادل الثقافي و إختصاصات إدارة التسجيل والامتحانات والتمويل وكيفية تحصيل مصروفات طلاب الدراسات العليا و إختصاصات إدارة الوافدين و إختصاصات إدارة تدريب المدرسين المساعدين والمعيدين  و إختصاصات إدارة التأهيل العلمي و إختصاصات الإدارة العلمية للبحوث.
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