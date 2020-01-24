بـ جنيه واحد بس.. ساحة المحروسة تستقبل السيارات للمبيت بالسويس

وأجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ، اليوم الجمعة ، جولة تفقدية ، علي الخدمات والمرافق العامة والرصف والتطوير الذي يتم باحياء المحافظة، وبدأها بمتابعة اعمال التطوير والرصف وازدواج طريق الخدمة بداية من 24 اكتوبر وحتي الموقف الاقليمي استكمالا لما تم رصف من الموقف الاقليمي لسيارات الاجرة وحتي نهاية مساكن السلام بحي فيصل .





واكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من الاعمال والتمهيد للطريق المؤدي لمستشفي التأمين الصحي الجديد الذي يقم بمدينة 24 اكتوبر .





وتفقد صقر مدينة دارك بحي فيصل لمتابعة اعمال توصيل المرافق العامة بها ، مؤكدا علي مديرية الاسكان والمرافق سرعة انجاز الاعمال المتبقة من المرافق والخدمات بها، بالتنسيق مع حي فيصل ، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ، وشركة توزيع الكهرباء ، والشركات المنفذة للاعمال.





كما تابع اعمال الرصف والانارة العامة بشارع المحروسة بداية من امام مركز شباب المدينة حتي ميدان عبد الحليم محمود بمنطقة الزراير بحي الاربعين .





وشدد المحافظ علي حي فيصل وحي الاربعين باستكمال اعمال ازالة اي عشوائيات وتعديات سواء علي طريق السويس/ القاهرة او بمنطقة المحروسة ، مؤكدا علي حي السويس بمراجعة تراخيص جميع الابراج بمنطقة المحروسة والتأكد من وجود جراجات اسفل كل برج وتحرير محاضر للمخالفين .





ونبه المحافظ علي ادارة المرور بمنع وقوف السيارات والتكدس المروري بطريق المحروسة، كما طالب المواطنين بالحفاظ على ما يتم انجازه من اعمال رصف وتطوير للمنطقة والالتزام بتعليمات الحي والمرور والمرافق,





وتفقد المحافظ ومرافقوه ايضا، خط مياه 450 م الذي يدعم مدينة السلام 1 و2 ، بالاضافة الي توصيل خط المياه من العاشر لمدينة السلام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير خطوط وشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي لمحافظة السويس





رافق نائب المحافظ في جولته كل من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد ايهاب سراج رئيس حي الأربعين وفاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل وأمل ابراهيم رئيس حي السويس والمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام مديرية الاسكان والمهندس وجدي السيد مدير مديرية الطرق ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس والنقل وخالد محمد ممثل شركة الكهرباء القناة بالسويس وادارتي المرور وشرطة المرافق وممثلي الشعبة الهندسية وادارات الهندسية والتنظيم والاشغالات والمرافق بالاحياء وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.



