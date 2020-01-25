جامعة عين شمس في اسبوع ...أحدث دورات ألسن عين شمس... تربية نوعية عين شمس تستعد لـ الاعتماد البرامجي...الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية.. منتدى للباحثين بألسن عين شمس

تفاصيل اجتماع عميد ألسن عين شمس بطلاب الكلية المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

تربية نوعية عين شمس تستعد لـ الاعتماد البرامجي

الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية.. منتدى للباحثين بألسن عين شمس

ننشر أحدث دورات ألسن عين شمس.. تعرف عليها









اجتمعت د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بحضور د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، إجتماعًا تحضيريًا بأبناء الكلية من الطلاب والخريجين المشاركين فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، في دورته المقبلة والتي تحمل الرقم 51 ، و المنتظر انطلاقها يوم 23 يناير الجاري، حيث يشارك فى الفعاليات هذا العام سبع طلاب من أبناء الكلية من أقسام اللغة الإنجليزية و الكورية و الألمانية و السواحيلي، ما بين طلاب مرحلتي الليسانس و الدراسات العليا و الخريجين، و تتنوع مشاركات الطلاب فى معرض الكتاب ما بين ترجمات و كُتب مؤلفة.





وخلال كلمتها أكدت على أهمية رعاية أبناء الكلية من المُبدعين في مجال الترجمة و تأليف الأعمال الأدبية، و إلقاء الضوء على مجهودات أبناء الكلية و تنمية الجوانب الإبداعية لدى أبناء الألسن و رعايتهم و تذليل العقبات التى تواجههم، كذلك العمل على وضع تلك الأعمال الإبداعية فى حاضنات إبداعية تكفل تقديم الدعم الفنى والمادى للمترجمين والمؤلفين من أبناء الكلية؛ بهدف تحويل تلك المجهودات إلى أعمال تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع و مساعدة أبناء الكلية فى تسويقها على مستوى دور النشر .

كما وجهت بتخصيص جلسة فى منتدى الشباب الباحثين للكلية فى مارس القادم، ليتم تكريم أبناء الكلية من المبدعين، كذلك تشمل الجلسة تقديم تجارب الطلاب الى زملائهم لنشر مفهوم الإبداع بين أبناء الكلية و تعريفهم بمجهودات الكلية فى إمكانية رعاية تلك المواهب و مساندتها حتى تصل الى السوق بشكل تجاري. و أشار إلى أن الكلية ستنظم لهؤلاء الطلاب سيمينار ليتحدثوا عن التجربة المتميزة التي خاضوها و المشكلات التي واجهتها وطرق التغلب عليها بحيث يكونوا قدوة و نموذجًا لزملائهم من أبناء الكلية الأخرين، و أكد على أنه سيتم طرح مؤلفات وترجمات أبناء الكلية خلال فعاليات منتدى شابا الباحثين القادم. و من جانبة أشار د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث إلى أن أبناء الألسن طاقات إنتاجية للأعمال الأدبية المتميزة، استطاعت أعمالهم أن تشارك فى معرض الكتاب وهو ما جعل تلك التجارب تتحول الى أعمال تطبيقية تم إنجازها على أرض الواقع بالفعل. جدير بالذكر أن مشاركات أبناء الكلية جاءت من خلال 7 طلاب لمترجمات و مؤلفات بعنوان: ""ملح"، "لكِ لأن القلب"، "أطفال الشوارع"، "صندوق بريد 7"، "لاعب الشطرنج"، "24 ساعة من حياة امرأة"، "مَيلاء".





تستعد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس لتقديم طلبا للاعتماد البرامجي والتي أعقبها زيارة فريق من الدعم الفني بحضور د. اسامة السيد مصطفى عميد الكلية والدكتورة سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود حسن العطيفي مدير وحدة الجودة بالكلية للتقدم

ومن المقرر ان تمتد الزيارة من اليوم وحتى الاثنين المقبل وفق جدول أعمالها المخطط لذلك .

وبدأت الزيارة بمقابلة اللجنة لعميد الكليه والقيادات اعقبها لقاء مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ثم لقاء مع اعضاء الجهاز الادارى ، ثم زيارة للكنترولات الدراسات العليا والبكالريوس ، تلى ذلك الدعم الفنى و الفحص لوثائق البرامج لكل من : رسالة وأهداف البرنامج – قيادة وتنظيم البرنامج – الموارد الماليه والتسهيلات المادية – المعايير الاكاديميه ، ثم تقديم الدعم الفنى للدراسه الذاتيه وتستأنف الزيارة اليوم لقاء مع ممثلي طلاب البكالريوس من جميع الفرق والبرامج والخريجين وممثلي الاطراف المجتمعيه ودعم فني وفحص لوثائق برامج اعضاء هيئة التدريس – الطلاب- تصميم البرنامج – التعليم والتعلم وتقديم الدعم الفنى للدراسه الذاتيه وتنتهى الزيارة بملاحظة الموارد والانشطة وزيارة المكتبه واماكن الانشطة الطلابيه والمكاتب الادارية والعيادة الطبيه وتقديم الدعم الفنى وفحص وثائق كل من تقويم مخرجات التعلم – التعزيز والتطوير- مؤشرات البرنامج .





يستعد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلي الدراسات التطبيقية" ، تحت رعاية الدكتور.محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الفترة من 16-18 مارس 2020 ، صرح بذلك الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية .





و أشارت إلى أنه تقدم ملخصات الأبحاث في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ الماضي ، علي أن تقدم الأبحاث كاملة في موعد أقصاه ٣٠ من أبريل ٢٠٢٠ ، موضحة أنه فى إطار تطوير المسيرة البحثية لكلية الألسن، وخروجًا عن انحصار الأبحاث العلمية فى الإطار النظري البحت، ومواكبةً للاتجاه التطبيقي للعلوم المختلفة الذي يسود البحث العلمي على مستوى العالم، تعقد كلية الألسن "منتدى شباب الباحثين في الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية" فى الفترة من 16-18 مارس

لافته إلي أن المنتدى يسعى إلى إتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية، باعتبارها التوجه البحثي الرئيس للدولة والجامعة، وتسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. وفى هذا الإطار، يدعو المنتدى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتحدثين من تخصصات علمية متنوعة لمناقشة مجالات البحث التطبيقي في الأدب واللغة والترجمة .

و شروط المشاركة بالمنتدى هى

-أن يكون البحث مرتبطًا بمحاور المنتدى

-إرسال الملخص في الموعد المحدد باللغة العربية في حدود 250 كلمة

- أن تكون المادة الخاصة بالعرض باللغة العربية لتعميم الإفادة في حدود 2000 كلمة (علمًا بأن العرض سيكون باستخدام عرض تقديمي PPT) على أن يكون الوقت المخصص للعرض هو 20 دقيقة، و10 دقائق للمناقشة

- يتم الالتزام بالمعايير المتعارف عليها لإلقاء البحوث العلمية، وتشمل الآتي:

- شمولية المادة العلمية لجميع مكونات البحث (مقدمة – أهداف – منهجية – نتائج – توصيات)

- استخدام الصور أو الأشكال أو التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو لجذب انتباه الحضور وبما يتناسب مع المادة العلمية المعروضة

-الالتزام بالوقت المحدد للعرض

-وضوح الشرائح (كتابة العناوين والنقاط الرئيسية بوضوح – تناسق الخلفية – مراعاة عدد السطور وحجم الخط ونوعه)

-وضوح صوت الباحث وثقته بنفسه

5.ترسل مادة الملخصات في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 على البريد الإلكتروني:

[email protected]

ويهدف المنتدى إلى تحقيق أهداف تساعد على النهوض بالمناهج البحثية وهى:

التواكب مع اهتمام الدولة والجامعة بالبحوث التطبيقية.

التأصيل لمفهوم التطبيق في الأدب واللغة والترجمة.

إلقاء الضوء على المجالات التطبيقية في الأدب واللغة والترجمة.

التواكب مع التوجهات العالمية في البحث العلمي القائم على التطبيق.

فتح باب الحوار والنقاش بين الباحثين والدارسين فى التخصصات المختلفة في إطار معالجة الإشكاليات المطروحة في مجالات التطبيق في الأدب واللغة والترجمة.

فتح آفاق البحث العلمي التطبيقي الحديث أمام الباحثين.

عرض نماذج بحثية للدراسات التطبيقية في مجالات الأدب واللغة والترجمة

و تدور محاور المنتدى حول :



١- الدراسات التطبيقية في مجال الأدب

-الأدب والإعلام

-الأدب والسياحة

-الأدب والعلوم الإجتماعية

-الأدب والعلوم التربوية

-الأدب وعلم النفس

-الأدب والحركات السياسية

-أدب السجون

-أدب الطفل

-الأدب الإيكولوجيا

-الأدب الرقمي والتفاعلي

-الأدب والفنون الجميلة والفنون التشكيلية

-الأدب والفنون المرئية

-الأدب والثقافة والتضليل الإعلامي

-التطبيقات السيميولوجية في التحليل الأدبي

٢- الدراسات التطبيقية في مجال اللغة

وتشمل التطبيقات الحديثة في مجال اللغة كما يلي:

-تطبيقات علم الذخائر اللغوية في الدراسات اللغوية.

-تطبيقات الواقع الافتراضي في تعليم اللغات الأجنبية.

-تطبيقات علم النفس في الدراسات اللغوية.

-تطبيقات علم اللغة الاجتماعي في الدراسات اللغوية.

-علم المصطلح الحاسوبي وصناعة المعاجم المتخصصة.

-التطبيقات الحديثة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

-إكتساب اللغة و تعلمها بين النظرية والتطبيق

-التطبيقات الحديثة في تكنولوجيا اللغة وتعليم اللغات الأجنبية.

-النحو الوظيفي وتطبيقاته.

- النظريات المعرفية و تطبيقاتها.

-نظرية الصلة وتطبيقاتها.

-نظرية الأطر وتطبيقاتها .

-نظريات الإستعارة و تطبيقاتها

-نظرية الاشارة وتطبيقاتها

-نظرية التقييم وتطبيقاتها

-التحليل متعدد الوسائط بين النظرية والتطبيق

-نظرية السرد و تطبيقاتها

- تطبيقات اللغويات الحديثة في مجال العلوم الإجتماعية.

المعني ونظريات القراءة والتأويل.

- تطبيقات اللسانيات الإدراكية.

- تطبيقات النظريات اللغوية الحديثة في مجال تحليل الخطاب.



٣- الدراسات التطبيقية في مجال الترجمة

وتشمل التطبيقات الحديثة في مجال الترجمة ومتطلبات سوق العمل، مثل:

- منصات الترجمة وتطوير إدارة مشروعات الترجمة.

- واقع الترجمة الآلية ومستقبلها.

- التطبيقات التكنولوجية في الترجمة الفورية .

- التطبيقات المصطلحية في خدمة الترجمة.

- النظريات الحديثة وتطوير البحوث التطبيقية في الترجمة.

- التطبيقات المعجمية الحديثة لخدمة الترجمة.

- الترجمة بين نظريات التعليم الأكاديمي وتطبيقات سوق العمل.

- التطبيقات التكنولوجية الحديثة في تدريس الترجمة وتدريب المترجمين.

- تقنيات الترجمة التخصصية.

-سوسيولوجيا الترجمة.

- الترجمة الشفهية ونظريات علم اللغة الإدراكي.

- الترجمة الترجمة السمع مرئية.

- تقييم جودة الترجمة الآلية.

-صوت المترجم في ضوء النظرية الأسلوبية اللغوية.

-الذات الثقافية للمترجم في ضوء النظرية الأسلوبية الثقافية.

-الترجمة والنظرية السردية.

- الفجوة بين المؤسسات الجامعية وسوق العمل في مجال الخدمات اللغوية .



لجدير بالذكر ان مواعيد المشاركة بالمنتدى تشرط انه يجب تقديم ملخصات الأبحاث في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 حيث يتم الإعلان عن الملخصات المقبولة للإلقاء في المنتدى 15 ديسمبر 2019 و يشطرت ان بم تقديم الأبحاث كاملة في موعد أقصاه 30 إبريل 2020 للاعلان عن الأبحاث المقبولة للنشر 1 يونيو 2020





تنظم كلية الالسن بجامعة عين شمس سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات خلال أشهر فبراير، مارس، وأبريل القادمين.

كما تضمنت 18دورة نظمتها وحدة رفاعة للبحوث وتنمية الملعومات اللغوية والترجمة وجاءت كالتالي .





- دورة الترجمة العامة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية - دورة الترجمة العامة من اللغة العربية الي اللغة الفرنسية - دورة في الترجمة العامة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية - دورة في الترجمة القانونية في اللغة الإنجليزية - دورة في مهارات اللغة العربية وفنونها - دورة في مهارات الكتابة والتدوين في اللغة الفرنسية - دورة في مهارات الاتصال في اللغة الإنجليزية - دورة في مهارات التسويق والسوشيال ميديا - دورة في كتابة المقال الأكاديمي - دورة في مهارات استخدام الويكيبيديا باللغة الإنجليزية - دورة في الترجمة الفورية من وإلى الفرنسية - دورة في الترجمة التتبعية الي اللغة الفرنسية - دورة في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي IELTS - دورة في التدريب على اجتياز اختبار TOEFL -دورة الترجمة من العربية إلى الإيطالية -دورة أخرى في الترجمة من الإيطالية إلى العربية -دورة في الترجمة التتبعية للغة الفرنسية -دورة في مبادئ الترجمة الفورية للغة الفرنسية

الجدير بالذكر ان مدة كل دورة ١٦ ساعة بواقع ٨ محاضرات مقسمين يومين أسبوعيا، خلال أشهر فبراير، مارس، وإبريل القادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب والمعامل بمقر الكلية، ولمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى التوجه إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.



