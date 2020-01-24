احذر هذا الفعل بعد عملية زراعة الكلى

قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، إنه من الممكن حدوث مشكلات للمريض بعد زراعة الكلى بسبب الأدوية المثبطة للمناعة منها: حدوث العدوى واستعداده للإصابة بالتهابات جرثومية غير عادية في بعض الأوقات لذلك يجب إبلاغ الطبيب عن أي أعراض مرضية مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال، ويجب مراعاة الأمور التالية عند تحضير الطعام :





• غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تحضير أي طعام لمريض زراعة الكلى.

• التقليل من الخضراوات والفواكه النيئة واستبدالها بالخضار والفاكهة المطبوخة.

• عدم تناول اللحوم والبيض غير المطهو جيدًا.

• استعمال الواح تقطيع منفصلة للحوم والخضار.





وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن الصيام بعد زرع الكلى:





صيام رمضان من الفرائض المحببة عند المسلمين، ويرفع فرض الصيام عن المريض حتى يشفى وزارعي الكلى هم في حكم المرضى، فهم في حاجة إلى متابعة طبية مستمرة ونظام خاص في الطعام والشراب والأدوية، حيث يجوز لهم الصيام في حال كانت وظائف الكلى مستقرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل الصيام وأن لا يزيد عدد مرات تناول الأدوية الأساسية عن مرتين في اليوم أي كل 12 ساعة. ويجب سؤال الطبيب قبل الصيام وأخذ الموافقة منه، وفي حال الصيام يجب مراعاة التالي:





• تناول وجبة السحور ثم أخذ أدوية الصباح قبل 15 دقيقة من أذان الفجر مع كوبين من الماء.





• البدء بالماء والشوربة والتمر عند أذان المغرب ثم تناول أدوية المساء وبعدها يتم تناول وجبة الإفطار.





• يراعى تناول كميات وفيرة من الماء ما بين الإفطار والسحور (2-3 لتر)، وعدم الإكثار من السكريات والدهون وتناول وجبات معتدلة حتى نتجنب مشاكل المعدة والجهاز الهضمي.



