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فن

انا وحبيبى.. وفاء صادق تتغزل في كلبها

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:46 م
وفاء صادق
وفاء صادق
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محمد بدران
نشرت الفنانة وفاء صادق صورة جديدة مع كلبها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت وفاء صادق على الصورة قائلة: "انا وحبيبي بقي عنده 4 سنين" نالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة وفاء صادق انتهت من تصوير دورها في مسلسل "فلانتينو" المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد. 

تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.


مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل امام داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.


انا وحبيبى.. وفاء صادق تتغزل في كلبها
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