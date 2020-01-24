جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتصدى للجماعات التكفيرية والمتطرفة

عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "قراءة في فكر جماعات الغلو والتطرف" بحضور الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والكاتب الصحفي ناجح إبراهيم، واللواء شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أدار الندوة محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.





أوضح الدكتور محمد إمام أن الجماعات الإرهابية المتطرفة بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين السمحة؛ لأن التكفير عنصر أساسي في بنيتهم وفكرهم، مبينًا أن المتأمل في الثقافة الإسلامية الرصينة يجدها قد واجهت الغلو والتطرف ووفرت الحلول الناجعة للتصدي للأفكار الشاذة والمتطرفة، فالتنوع والتعدد في المذاهب الفقهية فتح الباب أمام قبول الآخرين والتعايش السلمي المشترك.





من جانبه قال اللواء شوقي صلاح، إن إلصاق الفكر المتطرف لم يقتصر على دين بعينه، مؤكدًا أن الجماعات المتطرفة قد تعمدت إساءة تفسير النصوص الدينية بما يخدم أفكارها الهدامة، فالهدم والدمار وزعزعة الاستقرار هي أهم مبادئهم ويجب التصدي لهم بالفكر، محذرًا من خطورة مشاركة البعض منشورات تحمل أفكارًا متطرفة وتدعو إلى العنف على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على أمن واستقرار المجتمعات.





وفي ذات السياق أوضح الدكتور ناجح إبراهيم، أن الجماعات المتطرفة تقوم على ثلاثة عناصر: غياب الدولة ووجود جماعة وفكر يبرر أفعالهم، مضيفًا أن فكرهم يبنى على قواعد التكفير وإساءة التفسير عن عمد لمجموعة من المصطلحات كالجهاد والخلافة، مبينًا أن قوة الدولة المصرية يعود إلى تماسكها وترابطها ووجود جيش وطني بها، مؤكدًا ضرورة الاصطفاف والتعاون من أجل مواجهة الجماعات المتطرفة.





ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



