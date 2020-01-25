انهيار أسعار سكودا skoda اليوم في مصر وتخفيضها أكثر من 30 ألف جنيه

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار سكودا skoda اليوم في مصر.
skoda
وكيل سكودا في مصر
skoda fabia
سكودا فابيا، تبدأ من 319.900 جنيه حتى 330.000 جنيه لأعلى فئة.
skoda octavia 2020
سكودا أوكتافيا، تبدأ من 359.000 جنيه حتى 499.000 جنيه لأعلى فئة.
skoda superb 2019
سكودا سوبيرب، تبدأ من 475.900 جنيه حتى 665.900 جنيه لأعلى فئة.
skoda karoq
سكودا كاروك، تبدأ من 499.000 جنيه حتى 585.000 جنيه لأعلى فئة.
skoda kodiaq سعر
سعر سكودا كودياك ٢٠١٩
سكودا كودياك، تبدأ من 550.000 جنيه حتى 750.000 جنيه لأعلى فئة.