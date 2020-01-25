انهيار أسعار سكودا skoda اليوم في مصر وتخفيضها أكثر من 30 ألف جنيه

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار سكودا skoda اليوم في مصر.





skoda

وكيل سكودا في مصر







skoda fabia



سكودا فابيا، تبدأ من 319.900 جنيه حتى 330.000 جنيه لأعلى فئة.









skoda octavia 2020

سكودا أوكتافيا، تبدأ من 359.000 جنيه حتى 499.000 جنيه لأعلى فئة.









skoda superb 2019



سكودا سوبيرب، تبدأ من 475.900 جنيه حتى 665.900 جنيه لأعلى فئة.









skoda karoq



سكودا كاروك، تبدأ من 499.000 جنيه حتى 585.000 جنيه لأعلى فئة.





skoda kodiaq سعر

سعر سكودا كودياك ٢٠١٩

