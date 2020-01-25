AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

انهيار أسعار سكودا skoda اليوم في مصر وتخفيضها أكثر من 30 ألف جنيه

السبت 25/يناير/2020 - 09:01 ص
سكودا اوكتافيا
سكودا اوكتافيا
Advertisements
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار سكودا skoda اليوم في مصر.

skoda
وكيل سكودا في مصر

skoda fabia
سكودا فابيا، تبدأ من 319.900 جنيه حتى 330.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪skoda fabia‬‏

skoda octavia 2020
سكودا أوكتافيا، تبدأ من 359.000 جنيه حتى 499.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪skoda superb 2019‬‏

skoda superb 2019
سكودا سوبيرب، تبدأ من 475.900 جنيه حتى 665.900 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪skoda superb 2020‬‏

skoda karoq
سكودا كاروك، تبدأ من 499.000 جنيه حتى 585.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪skoda karoq‬‏
skoda kodiaq سعر
سعر سكودا كودياك ٢٠١٩
سكودا كودياك، تبدأ من 550.000 جنيه حتى 750.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪skoda kodiaq سعر‬‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار جيب jeep في مصر بتحديث اليوم

رفع أسعار mazda 3 اليوم في مصر

أسعار فولكس فاجن volkswagen.. اليوم

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر

تخفيض أسعار سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli 2020 اليوم في مصر حتى 35 ألف جنيه

بعد تراجع سعر الدولار..ننشر أسعار مازدا mazda من الوكيل

ترشيحاتنا

عايدة رياض: تزوجت محرم فؤاد بالصدفة لأغيظ حبيبي الاول.. فيديو

نادي الميريا الإسباني وتركي ال شيخ في مركز شباب العزيزية.. فيديو

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية

حازم إمام : فرجاني ساسي بعيد عن مستواه ولازم "يركن"

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

خالد الغندور: الأهلي طالب بفتح الاستبدال منذ عامين ويرفضه الأن.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية