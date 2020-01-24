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أخبار البلد

فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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أ ش أ
يحتفل مجلس القبائل والعائلات المصرية مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة بالدولة الوطنية تحت "شعار وطن واحد، شعب واحد، ايد واحدة" دعما للاستقرار والقيادة الحكيمة وقائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انضم أكثر من ١٠٠ ألف مواطن للجموع المحتشدة داخل وخارج استاد القاهرة، شيوخ وعواقل القبائل المصرية ورجال وشباب وسيدات وأطفال مرددين الأغاني الوطنية وأغنية تسلم الأيادي دعما لشرطة مصر وجيشها.

والتقى صدى البلد عددا من شيوخ وعواقل القبائل المصرية الذين أكدوا أن شعب مصر يستحق أن يحتفل بإنجازاته بعدما عبر الصعب وينتظر ثمار التنمية ولديه إرادة حقيقية للتنمية بعد أن تحولت وعود الرئيس السيسي لإنجازات على الأرض ولم تكن أبدا حبرا على ورق.

طالبت الجماهير الوطنية باستاد القاهرة قائد المسيرة الرئيس السيسي باستكمال إنجازاته بعد أن عبر بمصر لبر الأمان، وتعاهدوا على البناء
ورددت الجماهير تحيا مصر، وتحيا الأمة العربية، تحيا مصر وتحيا الأمة العربية، تحيا مصر وتحيا الأمة العربية.

شارك في الاحتفالية آلاف المصريين من جميع المحافظات المصرية المختلفة، حيث بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن الحضارة المصرية على مر التاريخ، حيث أوضح الفيلم أن مصر هي أول دولة عرفت العالم معنى الوحدة وطردت من عقول شعبها فكرة الاختلاف، واستعرض الفيلم ترابط المصريين ووحدتهم على مر العصور المختلفة باختلاف الأزمنة والعقود وعقب الفيلم التسجيلي تم تقديم استعراض فني من مختلف أنحاء الجمهورية بعنوان "أرض مصر".

وشارك في الاحتفالية الفنان سيد رجب الذي أكد أن مصر هي العائلة الكبيرة التي تحضننا جميعا، ونحن نشتاق إليها مهما ابتعدنا عنها، مضيفا أن كل عائلة لها كبير، كبير بحبه وعطفه وحكمته وخبرته .. ومن أجل ذلك لا بد أن نسمعه ونحترمه ونجله.

وأشار إلى أنه في كل عائلة ونجع وقرية ومدينة بها ناس كبار لا بد أن نحترمهم جميعا.

ألقى الكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل أبياتا من الشعر في حب مصر ووحدة الوطن.
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
فى استاد القاهرة.. الآلاف يشاركون في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعنوان "مصرنا".. صور
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