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رياضة

الأهلي يوافق على حضور وسائل الإعلام المران قبل مواجهة النجم الساحلي

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  فتح جزء من المران الرئيسي للفريق، غدا السبت، أمام وسائل الإعلام؛ وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أن يكون دخول وسائل الإعلام من باب النادي الأهلي أمام نادي المعلمين.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة والنصف عصر السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة النجم الساحلي، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها التاسعة مساء بعد غدٍ الأحد.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال على السماح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال افريقيا.

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