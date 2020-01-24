أبناء الشرقية يشاركون في احتفالية دعم الدولة.. صور

توجه الآلاف من أبناء محافظة الشرقية مستقلين مئات السيارات والأتوبيسات إلى محافظة القاهرة للمشاركة في احتفالية القبائل العربية باستاد القاهرة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من جميع طوائف الشعب المصري المؤيدة لدعم مؤسسات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة شباب الجامعات، والفتيات والأهالي من كافة المراحل العمرية ومن كافة فئات المجتمع.





أكد المشاركون في مسيرات التأييد أن مصر قوية برئيسها ورجال جيشها وشرطتها البواسل وباقي مؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم.





مشيدين بالإنجازات العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة والتي كانت تحتاج عشرات السنين لتحقيقها.





فيما سادت حالة من الفرحة والسعادة أوساط الحاضرين والمشاركين في الاحتفالية حاملين العلم المصري.