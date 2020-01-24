قائمة الحكام ضرب نار.. عبدالفتاح يشعل الفتيل.. الغندور يضرب كرسي فى الكلوب.. وجريشة: عايز حقي

شهدت القائمة الدولية للحكام، صراعا على المركز الأول ومطالبة الحكم الدولي جهاد جريشة بحقه بعدما تم إبعاده من الصدارة إلى المركز الثالث.
اشتعلت الأزمة منذ عهد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، الذي وضع ترتيب قضاة الملاعب فى القائمة الدولية وأبعد جريشة إلى الترتيب الثالث لصالح زميله الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بداعي التقييم الفني للحكام الذى جرى وفقا لرؤية اللجنة الرئيسية.
جمال الغندور شارك فى اعتماد قائمة الحكام الدولية والترتيب الصادر عن اللجنة عبر جلسة جمعته مع عصام عبدالفتاح الأمر الذى أثار غضبة جريشة وأصدر بيانا ناريا اعتبره الغندور الكبير خرقا للوائح ما دفعه إلى ضرب كرسي فى الكلوب عبر إحالة جريشة للتحقيق بمعرفة لجنة الإنضباط.
صدى البلد يسلط الضوء على أزمة القائمة الدولية للحكام ودور الثنائي عبدالفتاح والغندور فى إشتعالها وردود أفعال جهاد جريشة.
بداية الأزمة:
حصل صدى البلد على الترتيب النهائى الخاص بقائمة الحكام الدولية عن الموسم الماضي التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي جاء على النحو التالي:
إبراهيم نور الدين فى الترتيب الأول وأمين عمر ثانيا وجهاد جريشة ثالثا ومحمود البنا رابعا وأحمد الغندور خامسا ومحمد عادل سادسا ومحمد معروف سابعا.
الغندور يوضح:
قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": أنا استلمت المهمة فى 1 سبتمبر الماضى وقمت بعمل اجتماع مع لجنة الحكام السابقة برئاسة عصام عبدالفتاح بدار حرس الحدود وتم الترتيب الفني للقائمة الدولية لعام 2020 بناء على تقييم للحكام وعمل متوسط لآخر العام ووضع التقييم الفني.
بيان ناري:
بدوره أطلق الحكم الدولي جهاد جريشة بيانا ناريا حول تراجع ترتيبه فى القائمة الدولية للحكام الذى أعلنت عنه اللجنة الرئيسية للحكام مؤخرا إلى الترتيب الثالث.
وتضمن بيان جهاد جريشة تضرره من تراجع ترتيبه من المركز الأول إلى الثالث فى القائمة الدولية للحكام مشددا على أحقيته في التواجد على رأس القائمة الدولية لقضاة الملاعب.
وشمل البيان الشكوى من وضع الحكم الدولى إبراهيم نور الدين فى الترتيب الأول بدلا من جريشة وإبعاد الأخير إلى المركز الثالث رغم أن نورالدين كان مهددا بالإبعاد من القائمة الدولية لأسباب فنية.
قرار صارم من الغندور الكبير:
الأمر الذى أدى إلى قيام جمال الغندور رئيس اللجنة بإصدار قرار بإحالة الحكم الدولي جهاد جريشة إلى لجنة الانضباط فى الجبلاية وبدورها قامت بإخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم إشراكه في إدارة أية مباريات خاضعة تحت عباءة الاتحاد الإفريقي بعد تقديمه شكوى ضد جمال الغندور تضمنت أحقيته من تصدر ترتيب القائمة الدولية للحكام.
5 أسباب ليست فى صالح جريشة:
ويخضع الحكم الدولي جهاد جريشة فى قادم الأيام إلى التحقيق بمعرفة لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة بعدما تقدم بشكوى ضد لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور إلى اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد برئاسة عمرو الجنايني.
وتضمنت شكوى جريشة ضد الغندور الكبير أحقيته من تصدر ترتيب القائمة الدولية للحكام وتضرره من وضعيته فى ترتيب القائمة الدولية إضافة إلى نسخة أخرى من الشكوى إلى وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية من أجل البت فيها.
قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن جهاد جريشة يواجه شبح التعرض إلى صدور عقوبات ضده من قبل لجنة الإنضباط لخمسة أسباب وهى:
أولًا- أن جريشة تقدم بمذكرة ضد لجنة الحكام وهي جهة غير منوطة باختيار قضاة الملاعب في البطولات القارية والدولية والمسؤول الأول عنها هو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".
ثانيا: اختصم جهاد جريشة زميله الحكم الدولي إبراهيم نور الدين فى المذكرة لأنه المصنف رقم واحد ورغم ذلك الاثنان شاركا فى بطولة أمم إفريقيا الأخيرة وكان جهاد رقم واحد ونورالدين رقم 5 فى الترتيب.
ثالثا - تم اختيار الحكم الدولي أمين عمر من أجل المشاركة فى معسكر حكام كأس العالم وكان رقم 2 فى القائمة الدولية وليس إبراهيم نور الدين بسبب مشاركته في كأس العالم للشباب فى البرازيل.
رابعا - جهاد جريشة لم يشكو الكاف رغم أنه هو الجهة المنوطة بها إختيار حكام البطولات لأن لها تصنيف خاص بها خشية منعه من المشاركة فى البطولات الإفريقية خاصة وأن عصام عبدالفتاح عضو فى لجنة حكام إفريقيا.
خامسا - مباراة رادس التى جمعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا أخرجت جهاد جريشة الذى قام بإدارتها تحكيميا من تصنيف حكام النخبة فى إفريقيا وتدخلات المهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للفيفا والكاف ساهمت فى رفع الإيقاف عنه في إفريقيا ما جعله يشارك في إدارة نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها مصر فى صيف العام المنصرم بعد الإيقاف في المباريات الدولية.
لفت المصدر أن لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة سوف تقوم بإخطار الكاف بإيقاف جهاد جريشة من المشاركة فى المباريات الدولية لحين الإنتهاء من التحقيق معه.
قروا الفاتحة عليا:
جهاد جريشة بدوره وجه اتهامات إلى الثنائى عصام عبدالفتاح عضو لجنة حكام إفريقيا وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الحالية بأنهما يقودان مخططا لإبعاده عن المشاركة فى إدارة نهائيات كأس العالم 2022.
قال جهاد جريشة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ترتيب القائمة الدولية للحكام تم تزييفه بمعرفة اللجنة السابقة والحالية وتم عقد جلسة بين الطرفين وقروا الفاتحة على أن جهاد جريشة ميروحش كأس العالم 2022 وحجة عبدالفتاح والغندور السن على الرغم أن الحكم الدولي نواف شكر الله البحريني فى نفس المرحلة العمرية وشارك فى إدارة نهائيات مونديال روسيا الأخير ولم يكن هناك أية أزمة فى ذلك من جانب لجنة الحكام التابعة لاتحاد بلاده.
أضاف جهاد جريشة: أنا شاركت فى إدارة كأس العالم الأخير في روسيا وأولمبياد ريودى جانيرو فى البرازيل 2016 إلى جانب كأس العالم للناشئين في كندا وتم وضعي فى ترتيب القائمة الدولية للحكام رقم 3 والتراجع بعدما كنت رقم واحد.
استطرد قائلا: الغندور وعبدالفتاح مش عايزين حد تانى يبقى أعلى منهم في إدارة نهائيات كأس العالم وده السبب الرئيسي وراء إبعادي عن رقم واحد فى قائمة الحكام الدولية حيث أن ترشيحات الكاف تتضمن حكم واحد فقط من كل اتحاد أهلي في القارة السمراء لافتا إلى أن جمال الغندور أدار نهائيات المونديال مرتين وعندما احترف عام 1998 فى اليابان وقطر تم وضعه رقم واحد فى القائمة الدولية استنادا إلى أنه أدار كأس عالم ونفس الأمر عصام عبدالفتاح الذى لم يشارك سوى فى إدارة كأس عالم واحد فقط وتعرض للإصابة في وتر أكيلس وفى عامى 2007 و2008 تم وضعه فى صدارة القائمة الدولية بداعى إدارته نهائيات المونديال.
شدد على أن عبدالفتاح والغندور الكبير لا يرغبان فى أن يدير جهاد جريشة نهائيات مونديال 2022 حتى لا يتواجد حكم آخر يتم كتابته فى تاريخ التحكيم المصري أنه شارك فى إدارة نهائيات كأس العالم مرتين مشددا على أنه تضرر كثيرا من الناحية المعنوية وعلى صعيد ترشيحه لادارة نهائيات مونديال 2022 بعد تراجعه فى ترتيب القائمة الدولية للحكام وقرار إيقافه وإحالته إلى لجنة الإنضباط مشددا على أنه لن يترك حقه.