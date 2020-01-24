قائمة الحكام ضرب نار.. عبدالفتاح يشعل الفتيل.. الغندور يضرب كرسي فى الكلوب.. وجريشة: عايز حقي

شهدت القائمة الدولية للحكام، صراعا على المركز الأول ومطالبة الحكم الدولي جهاد جريشة بحقه بعدما تم إبعاده من الصدارة إلى المركز الثالث.



اشتعلت الأزمة منذ عهد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، الذي وضع ترتيب قضاة الملاعب فى القائمة الدولية وأبعد جريشة إلى الترتيب الثالث لصالح زميله الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بداعي التقييم الفني للحكام الذى جرى وفقا لرؤية اللجنة الرئيسية.



جمال الغندور شارك فى اعتماد قائمة الحكام الدولية والترتيب الصادر عن اللجنة عبر جلسة جمعته مع عصام عبدالفتاح الأمر الذى أثار غضبة جريشة وأصدر بيانا ناريا اعتبره الغندور الكبير خرقا للوائح ما دفعه إلى ضرب كرسي فى الكلوب عبر إحالة جريشة للتحقيق بمعرفة لجنة الإنضباط.



صدى البلد يسلط الضوء على أزمة القائمة الدولية للحكام ودور الثنائي عبدالفتاح والغندور فى إشتعالها وردود أفعال جهاد جريشة.

بداية الأزمة:

حصل صدى البلد على الترتيب النهائى الخاص بقائمة الحكام الدولية عن الموسم الماضي التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي جاء على النحو التالي:



إبراهيم نور الدين فى الترتيب الأول وأمين عمر ثانيا وجهاد جريشة ثالثا ومحمود البنا رابعا وأحمد الغندور خامسا ومحمد عادل سادسا ومحمد معروف سابعا.



الغندور يوضح:

قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": أنا استلمت المهمة فى 1 سبتمبر الماضى وقمت بعمل اجتماع مع لجنة الحكام السابقة برئاسة عصام عبدالفتاح بدار حرس الحدود وتم الترتيب الفني للقائمة الدولية لعام 2020 بناء على تقييم للحكام وعمل متوسط لآخر العام ووضع التقييم الفني.



بيان ناري:





بدوره أطلق الحكم الدولي جهاد جريشة بيانا ناريا حول تراجع ترتيبه فى القائمة الدولية للحكام الذى أعلنت عنه اللجنة الرئيسية للحكام مؤخرا إلى الترتيب الثالث.









وتضمن بيان جهاد جريشة تضرره من تراجع ترتيبه من المركز الأول إلى الثالث فى القائمة الدولية للحكام مشددا على أحقيته في التواجد على رأس القائمة الدولية لقضاة الملاعب.









وشمل البيان الشكوى من وضع الحكم الدولى إبراهيم نور الدين فى الترتيب الأول بدلا من جريشة وإبعاد الأخير إلى المركز الثالث رغم أن نورالدين كان مهددا بالإبعاد من القائمة الدولية لأسباب فنية.



