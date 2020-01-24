سارة نخلة: لم يكن هناك سبب لقيام ثورة في سوريا

قالت الفنانة سارة نخلة، إنها تعشق صوت المغنية أصالة وأنها لن تخسر أي شخص من أجل رأيه السياسي.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها تخسر أي شخص لأسباب شخصية فقط وأنها لا تريد أن تخسر أحدا.





وتابعت سارة نخلة أن المشاركين في الثورة السورية تسببوا في تأخر بلادها، مؤكدة أنها لا ترى أي سبب حتى تقوم ثورة في سوريا، موضحة أن سوريا بلد ليس عليها ديون ولا تستورد وتقوم بتصدير المنتجات، موضحة أن سوريا تعرضت لأزمة ومرت بسلام.



