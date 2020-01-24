AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سارة نخلة: لم يكن هناك سبب لقيام ثورة في سوريا

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:54 م
سارة نخلة
سارة نخلة
Advertisements
حمزة شعيب
قالت الفنانة سارة نخلة، إنها تعشق صوت المغنية أصالة وأنها لن تخسر أي شخص من أجل رأيه السياسي.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها تخسر أي شخص لأسباب شخصية فقط وأنها لا تريد أن تخسر أحدا.

وتابعت سارة نخلة أن المشاركين في الثورة السورية تسببوا في تأخر بلادها، مؤكدة أنها لا ترى أي سبب حتى تقوم ثورة في سوريا،  موضحة أن سوريا بلد ليس عليها ديون ولا تستورد وتقوم بتصدير المنتجات، موضحة أن سوريا تعرضت لأزمة ومرت بسلام.


ونوهت الفنانة سارة نخلة، إلى أن مسقط رأسها في المملكة العربية السعودية ثم عادت أسرتها إلى السورية من أجل استكمال دراستها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سارة نخلة من محكمة الأسرة: صدقيه لما يقول هاوديكى أماكن عمرك ما روحتيها

بعد تأييد حبس أحمد عبد الله محمود.. القصة الكاملة لـ سارة نخلة وطليقها

سارة نخلة ترفع قضية خلع على زوجها أحمد عبد الله محمود

اخبار الفن .. الموت يفجع خالد سليم .. غرور أحمد فهمي .. قرار عاجل في قضية خلع سارة نخلة ..عشق رانيا يوسف للرجال

إيمي سلطان: تعلمت الباليه في سنغافورة.. فيديو

إيمى سلطان: عائلتى تحب الفنون وتربيت على فيديوهات سهير زكى

ترشيحاتنا

قطة شرسة تحتجز مالكتها بمطبخ منزلها يومين.. وهكذا تم إنقاذها

قائمة الحكام ضرب نار.. عبدالفتاح يشعل الفتيل.. الغندور يضرب كرسي فى الكلوب.. وجريشة: عايز حقي

دانه الحيدر .. قصة ممثلة قتلها التنمر

هؤلاء لا يمكنهم الإقامة في المدينة بالدنيا ويذيبهم الله في النار بالآخرة

الأهلي يضع بند عدم المشاركة في عقد صلاح محسن مع سموحة

صوت من العالم الآخر.. تعرف على التقنية التي جعلت مومياء مصرية تتحدث بعد 3000 عام من تحنيطها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه

من انستجرام إلى الحبس.. قصة القبض على سارة الكندري وزوجها بـ فيديو خادش