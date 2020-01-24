تحيا مصر.. أمينة تهتف وسط الحاضرين لاحتفالية القبائل العربية.. شاهد

غَنَّت الفنانة أمينة في احتفالية "مصرنا.. عيلة واحدة.. وطن واحد" المقامة في ستاد القاهرة لدعم القيادة المصرية.

ورددت الفنانة أمينة بعد فقرة غنائها فى الاحتفالية "تحيا مصر" وسط هتافات كثيرة من الجمهور الحاضرين للإحتفالية.

ويعقد مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية كبرى تحت عنوان "شعب واحد.. ووطن واحد".

وتعقد الاحتفالية على أرض استاد القاهرة بحضور آلاف المصريين، معربين عن حبهم ودعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها.

وتهدف المؤتمرات التي يعقدها مجلس القبائل والعائلات المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى دعم القيادة السياسية، وتوجه الدولة المصرية تجاه تحقيق التنمية والتطور في كافة القطاعات.