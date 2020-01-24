الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره الأرميني تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن"، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وناقش أيضًا الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال.



وهنأ الرئيس الفلسطيني - وفقًا لوكالة أنباء فلسطين /وفا/ - الرئيس الأرميني بأعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الأرمني، خاصة أن الفلسطينيين من أصول أرمينية يشكلون جزءًا هامًا من أبناء شعبنا، ونحرص كل عام على المشاركة بهذه المناسبة الدينية الوطنية.



من جهته، أكد الرئيس سركيسيان، موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام والاستقرار وفق قرارات الشرعية الدولية.