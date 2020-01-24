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أخبار العالم

فقدان 3 فرنسيين وعراقي في بغداد

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:36 م
بغداد
بغداد
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رحيم يسري
ذكرت وكالة "فرانس برس" أن 4 أعضاء في منظمة فرنسية غير حكومية فقدوا في بغداد.

وأوضحت أن الـ4 من أعضاء المنظمة الفرنسية الكاثوليكية غير الحكومية وهم 3 فرنسيين وعراقي، فقدوا في بغداد.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى مواطنيها المقيمين في العراق، قائلة إن وسط بغداد يشهد اليوم الجمعة، تظاهرات ووجودًا أمنيًا كثيفًا ومن المحتمل أن يتم إغلاق الطرق، لافتة إلى أن "العمليات القنصلية العامة في بغداد لا تزال معلقة".

وارتفعت حصيلة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد إلى  6 قتلى و54 جريحًا.
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