AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حضور قليل .. السلام يفتح أبوابه أمام جماهير الزمالك

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:47 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
فتح ملعب السلام أبوابه أمام جماهير نادي الزمالك لحضور مباراة الفريق مع مازيمبي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ولم يشهد ملعب المباراة حضورا جماهيريا كبيرا ولكن تواجدت أعداد قليلة في المدرجات. 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت شركة تذكرتي طرحت ١٠ آلاف تذكرة للمباراة وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور هذا العدد.

يذكر أن المباراة كان محددا لها سابقًا غدًا السبت ٢٥ يناير قبل أن يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتقديم موعد المواجهة لمدة ٢٤ ساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تاريخ سيئ لميتشو أمام مازيمبى.. هل يتغير مع الزمالك؟

مرتضى منصور يأمر أمن النادي بغلق الأبواب ومنع خروج لاعبي الزمالك

حبس لاعبي الزمالك داخل النادي بفرمان مرتضى منصور

بيان جديد من تذكرتي بشأن مباراة الزمالك وأول أغسطس بـ أبطال إفريقيا

كابونجو كاسونجو يخضع لبرنامج تأهيلى فى الزمالك

جماهير الزمالك تتوافد الى استاد السلام لمباراة الأبيض و زيسكو

ترشيحاتنا

أنت تستحقها.. ساديو ماني يكشف لأول مرة كواليس حواره مع محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفريقيا

أسرار 25 يناير.. وثيقة قضائية لم تنشر من قبل: مرسى أعفى جماعات الإرهاب ومقتحمي أقسام الشرطة من العقاب

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة فرن بالخضار وكبدة دجاج وملوخية.. والحلو: تورتة الآيس كريم

عيب عليكي.. نانسي عجرم تتعرض للهجوم بسبب هذه الصورة

البنتاجون تعلن إصابة 34 عسكريا في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد

سارة نخلة: خسرت جائزة ملكة جمال العرب بسبب الزواج.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه

من انستجرام إلى الحبس.. قصة القبض على سارة الكندري وزوجها بـ فيديو خادش