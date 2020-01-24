حضور قليل .. السلام يفتح أبوابه أمام جماهير الزمالك

ولم يشهد ملعب المباراة حضورا جماهيريا كبيرا ولكن تواجدت أعداد قليلة في المدرجات.





ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكانت شركة تذكرتي طرحت ١٠ آلاف تذكرة للمباراة وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور هذا العدد.



