حضور قليل .. السلام يفتح أبوابه أمام جماهير الزمالك

فتح ملعب السلام أبوابه أمام جماهير نادي الزمالك لحضور مباراة الفريق مع مازيمبي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ولم يشهد ملعب المباراة حضورا جماهيريا كبيرا ولكن تواجدت أعداد قليلة في المدرجات.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكانت شركة تذكرتي طرحت ١٠ آلاف تذكرة للمباراة وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور هذا العدد.
يذكر أن المباراة كان محددا لها سابقًا غدًا السبت ٢٥ يناير قبل أن يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتقديم موعد المواجهة لمدة ٢٤ ساعة.