حكيم يحيي حفل القبائل العربية باستاد القاهرة: تحيا مصر

قال المطرب حكيم، إنه سعيد بالتواجد في استاد القاهرة مع الشباب المصري العظيم، الذي لم يبخل على بلده في يوم من الأيام.





وقدم حكيم خلال احتفالية "مجلس القبائل والعائلات المصرية"، باستاد القاهرة، مجموعة من الأغاني الشعبية والوطنية؛ وأخذ يحفز الجماهير بهتافات "تحيا مصر".





وأشار حكيم، إلى أن المصريين دائما يتجمعون على كلمة رجل واحد، خلف قيادتهم السياسية، معبرا عن فرحته بالشباب المصري الموجود بالاستاد.





وشهد ستاد القاهرة الدولي، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا للمشاركة في احتفالية القبائل والعائلات المصرية، التي تنعقد تحت شعار «مصرنا.. عيلة واحدة.. وطن واحد».





فيما حرصت الأسر والعائلات على اصطحاب أطفالهم، في رسالة تؤكد وقوف المصريين خلف قياداتهم السياسية، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ومرددين ‫الهتافات الوطنية «تحيا مصر».