AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هيثم مازن يحتفل بتوقيع رواية بنت عمري بحضور أميرة فتحي.. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:41 م
هيثم مازن يحتفل بتوقيع
هيثم مازن يحتفل بتوقيع رواية بنت عمري بحضور أميرة فتحي
Advertisements
سعيد فراج
احتفل أمس الكاتب والفنان هيثم مازن بحفل توقيع رواية "بنت عمري" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 وسط حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع وذلك تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأدار هذه الندوة كل من الكاتب والمطرب هيثم مازن والفنانة أميرة فتحي والدكتور سامح شاكر ودارت أسئلة مباشرة من الفنانة أميرة فتحي للكاتب والمطرب هيثم مازن حول الحديث عن كيف جاءت هذه الفكرة الروحانية بهذا الإحساس والشعور العاطفي تجاه قلبه وصياغتها بهذا الإبداع من خلال قلمه مع الاحتفاظ بمبادئ القيم والأخلاق الشريفة وغيرها من محاور المناقشة.

أضاف الدكتور سامح شاكر بعض ملاحظاته التي جذبته في رواية "بنت عمري" ألا وهي مدى الإحساس والتعبير الذي يلمس الجيل الحالي من استقرار وبناء أسرة يحيطها السعادة والطمأنينة في المجتمع.

عبرت الفنانة والإعلامية منال عبد اللطيف بكلمة يحيطها الفخر والأمل والسعادة والامتنان لما تحتويه رواية "بنت عمري " من تجارب معتادة يلمسها الطموح وحلم الشباب الذي ينتهي بهم المطاف لبناء عش الزوجية السعيد.

أكد مازن بأنه سعيد بهذا الصدي الإيجابي من قبل النجمة أميرة فتحي بأن نالت روايته إعجابها ونقدها الإيجابي وذلك بخلاف إشادة الدكتور سامح شاكر بهذه الفكرة التي ترجمت إلي رواية يلمسها هذا الجيل وأيضًا رأي الفنانة منال عبد اللطيف بالإشادة بمحتوي ومضمون روايته.

أضاف مازن بأن رواية " بنت عمري " هي العمل الروائي الأول له والذي يراهن عليها ومتحمس لها بقوة بعد أن أشاد بها عدد كبير من النقاد والصحفيين والإعلاميين والجمهور وذلك بخلاف رد فعل المصنفات الفنية بإجازتها لتحويلها لعمل درامي قريبًا.

وشهد هذا الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع وغيرهم فنذكر منهم الفنانة أميرة فتحي، منال عبد اللطيف، دانا أبو زيد ،الإعلامية مها بهنسي، الدكتور أحمد مازن، سامح شاكر، الفنان علي عسلية ، الملحن عصام إسماعيل، مصممة الأزياء هدي مصباحي ، الاستايلست دينا فتحي وغيرهم. 

يذكر أن رواية " بنت عمري " ترصد الطابع الرومانسي والتي تدور في إطار فكرة الطبقية بين فئات المجتمع والذي أدت إلى فشل وانهيار علاقات وطموحات أجيال كثيرة من الشباب ولكنها بمنظور وفكر جديد لم يطرح من قبل. 

جدير بالذكر أن أخر أعمال المطرب هيثم مازن سينجل "حاسس" وهي من كلمات وألحان هيثم مازن وتوزيع محمد العشي وميكساچ وماستر هاني محروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد هاني شاكر | شاهد أحدث ظهور لحفيديّه من ابنته الراحلة

على أغنية 3 بنات.. هاني البحيري يتألق بفساتين باللون الاحمر الناري

ترشيحاتنا

شطه يطالب الأهلي بـ إرسال احتجاج لـ الكاف ضد الاستبدال فى دورى الأبطال

سارة نخلة عن حادث نانسي عجرم: الحدوتة مش داخلة دماغي

أردوغان يهدد بفوضى شاملة في حوض البحر المتوسط

رسميًا.. منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنهائي أمم أفريقيا بالفوز على الجزائر

بعد صورها الجريئة.. منة عرفة مطلوبة على جوجل

الإتحاد الإفريقي يصدم الوداد المغربي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه