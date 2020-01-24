هيثم مازن يحتفل بتوقيع رواية بنت عمري بحضور أميرة فتحي.. صور

احتفل أمس الكاتب والفنان هيثم مازن بحفل توقيع رواية "بنت عمري" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 وسط حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع وذلك تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب.





وأدار هذه الندوة كل من الكاتب والمطرب هيثم مازن والفنانة أميرة فتحي والدكتور سامح شاكر ودارت أسئلة مباشرة من الفنانة أميرة فتحي للكاتب والمطرب هيثم مازن حول الحديث عن كيف جاءت هذه الفكرة الروحانية بهذا الإحساس والشعور العاطفي تجاه قلبه وصياغتها بهذا الإبداع من خلال قلمه مع الاحتفاظ بمبادئ القيم والأخلاق الشريفة وغيرها من محاور المناقشة.





أضاف الدكتور سامح شاكر بعض ملاحظاته التي جذبته في رواية "بنت عمري" ألا وهي مدى الإحساس والتعبير الذي يلمس الجيل الحالي من استقرار وبناء أسرة يحيطها السعادة والطمأنينة في المجتمع.





عبرت الفنانة والإعلامية منال عبد اللطيف بكلمة يحيطها الفخر والأمل والسعادة والامتنان لما تحتويه رواية "بنت عمري " من تجارب معتادة يلمسها الطموح وحلم الشباب الذي ينتهي بهم المطاف لبناء عش الزوجية السعيد.





أكد مازن بأنه سعيد بهذا الصدي الإيجابي من قبل النجمة أميرة فتحي بأن نالت روايته إعجابها ونقدها الإيجابي وذلك بخلاف إشادة الدكتور سامح شاكر بهذه الفكرة التي ترجمت إلي رواية يلمسها هذا الجيل وأيضًا رأي الفنانة منال عبد اللطيف بالإشادة بمحتوي ومضمون روايته.





أضاف مازن بأن رواية " بنت عمري " هي العمل الروائي الأول له والذي يراهن عليها ومتحمس لها بقوة بعد أن أشاد بها عدد كبير من النقاد والصحفيين والإعلاميين والجمهور وذلك بخلاف رد فعل المصنفات الفنية بإجازتها لتحويلها لعمل درامي قريبًا.





وشهد هذا الحفل حضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع وغيرهم فنذكر منهم الفنانة أميرة فتحي، منال عبد اللطيف، دانا أبو زيد ،الإعلامية مها بهنسي، الدكتور أحمد مازن، سامح شاكر، الفنان علي عسلية ، الملحن عصام إسماعيل، مصممة الأزياء هدي مصباحي ، الاستايلست دينا فتحي وغيرهم.





يذكر أن رواية " بنت عمري " ترصد الطابع الرومانسي والتي تدور في إطار فكرة الطبقية بين فئات المجتمع والذي أدت إلى فشل وانهيار علاقات وطموحات أجيال كثيرة من الشباب ولكنها بمنظور وفكر جديد لم يطرح من قبل.





جدير بالذكر أن أخر أعمال المطرب هيثم مازن سينجل "حاسس" وهي من كلمات وألحان هيثم مازن وتوزيع محمد العشي وميكساچ وماستر هاني محروس.