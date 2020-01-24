سارة نخلة: عملت فى صيدلية بجانب عملى كموديل.. شاهد

قالت الفنانة سارة نخلة، إن بدايتها الفنية الحقيقية بدأت منذ عامين فقط رغم قيامها بالتمثيل منذ 6 سنوات.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها عملت في صيدلية لمدة ثلاث سنوات ونصف بجانب عملها كموديل.





وكشفت الفنانة سارة نخلة أن الجميع يعتقد أن أصولها من مدينة المنصورة، رغم أنها سورية، موضحة أنها تشاهد أفلام مصرية قديمة حتى تتعلم اللغة المصرية الأصيلة.



