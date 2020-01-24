وزير الأوقاف: سلسلة رؤية تقدم فكرا مستنيرا لبناء الأوطان ومواجهة الجماعات الإرهابية

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن حماية الوطن من أساسيات الأديان الكلية، وأن سلسلة "رؤية" التي تطلقها الوزارة، مع وزارات "الثقافة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة"؛ تستهدف حماية الوطن من الجماعات المتطرفة الإرهابية، وترسيخ مبدأ المواطنة والتعايش السلمي، ونشر ثقافة التسامح والحوار واحترام الثقافات الحضارية المختلفة، والاستخدام الأمثل والرشيد للمياه.
وأشاد وزير الأوقاف، خلال كلمته، اليوم، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ للإعلان عن إطلاق سلسلة "رؤية"، وحضره الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة، بما تقوم به وزيرة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب من تطوير، يؤكد حيوية الشعب المصري، وأنه شديد الحضارة، ومعني بالثقافة، كما يؤكد أن "الكتاب" ما زال محتفظا برونقه، مهما كانت الوسائل الحديثة.
وقال وزير الأوقاف، إن التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، في أفضل حالاته التاريخية، لإعلاء قيمة الوطن، لافتا إلى أن هناك تنسيقا تاما بين كافة أفرع الوزارات المعنية.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن إصدارات الهيئة المصرية للكتاب، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والجهات الوطنية، تنتقي المادة العلمية، لخدمة البعد الديني والوطني، وقال: نأمل أن تكون علامة فارقة في التعليم والمعرفة، وتكوين المعرفة الصحيحة للدين والثقافة.
وتابع أن الإعداد قائم لترجمة هذه السلسلة إلى الأجنبية والفرنسية، وذلك لثقل مصر ومكانتها والدور المأمول منها، منوها إلى أن المركز الثقافي المصري في موريتانيا، طلب منه تزويده بسلسلة "رؤية" والتي تم طباعة 7 كتب منها، وأنه سيتم الانتهاء من العشرة كتب خلال فترة وجيزة جدا، معربا عن أمله أن يرتفع عدد الاصدارات إلى 20 قبل نهاية العام.