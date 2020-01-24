وزير الأوقاف: سلسلة رؤية تقدم فكرا مستنيرا لبناء الأوطان ومواجهة الجماعات الإرهابية

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن حماية الوطن من أساسيات الأديان الكلية، وأن سلسلة "رؤية" التي تطلقها الوزارة ، مع وزارات "الثقافة ، والتربية والتعليم ، والشباب والرياضة"؛ تستهدف حماية الوطن من الجماعات المتطرفة الإرهابية ، وترسيخ مبدأ المواطنة والتعايش السلمي ، ونشر ثقافة التسامح والحوار واحترام الثقافات الحضارية المختلفة ، والاستخدام الأمثل والرشيد للمياه.





وأشاد وزير الأوقاف ، خلال كلمته ، اليوم ، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ للإعلان عن إطلاق سلسلة "رؤية" ، وحضره الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة، بما تقوم به وزيرة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب من تطوير ، يؤكد حيوية الشعب المصري ، وأنه شديد الحضارة ، ومعني بالثقافة، كما يؤكد أن "الكتاب" ما زال محتفظا برونقه ، مهما كانت الوسائل الحديثة.





وقال وزير الأوقاف ، إن التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ، في أفضل حالاته التاريخية ، لإعلاء قيمة الوطن، لافتا إلى أن هناك تنسيقا تاما بين كافة أفرع الوزارات المعنية.





وأشار وزير الأوقاف إلى أن إصدارات الهيئة المصرية للكتاب، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والجهات الوطنية ، تنتقي المادة العلمية ، لخدمة البعد الديني والوطني، وقال: نأمل أن تكون علامة فارقة في التعليم والمعرفة ، وتكوين المعرفة الصحيحة للدين والثقافة.



