برلماني: رقمنة الإرشاد الزراعي قرار يحتاج إلى دراسة وتدريب

قال النائب "صبري يوسف" عضو لجنة الزارعة، إن إقتراح النائب جون طلعت، في شأن "رقمنه برامج الإرشاد الزراعي، جيد وسيساعد في تقليل الوقت المطلوب لحصر السلع الزراعية والعجز والفائض.

وأ ضاف النائب في تصريحات لـ"صدى البلد، أن الرقمنة ستكون خدمة وليس نظام يستخدمة الفلاح من تلقاء نفسه لأن الفلاح يحتاج إلى نظام تدريبي وتثقيفي لمساعدته في التكيف على التطورات التكنولوجية الجديدة واستكمال البحوث الزراعية .

وتابع "صبري" حديثه: أن اللجنه تبحث عن السلبيات الموجودة في الوسط الزراعي وتدرسها و إبلاغ المسؤلين بهذه المشاكل لحلها وأيضا مقابله الأهالي وبحضور الفلاحين و التعاون مع الجهات المختصة وبعضها يتعاون والأخر لا يتعاون .

يأتى ذلك بعد أن تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب،عملا بحكم المادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الاتصالات في شأن "رقمنة برامج الإرشاد الزراعي في مصر وإتاحتها بشكل تكنولوجي سهل للفلاحين".

وأكد طلعت أن المرشد الزراعي في مصر علي مدار السنوات الماضية كان يمثل ضرورة مهمة لكل الفلاحين، لدوره الفعال في تقديم النصيحة والرأي الأفضل نحو النهوض بالزراعة ودعم الفلاح عبر العلم والدراسة من ناحية والخبرة الواقعية من ناحية أخري، ولكن مع مرور الزمن، اندثر هذا الدور بل انتهي تدريجيا من قري مصر، وأصبح الفلاح دون مرشد أو موجه ووقع فريسه للمغالطات التي أثرت بالسلب علي وضع الزراعة في مصر، ونتج عن ذلك أوضاع سلبية للفلاحين من نواحي الإرشاد والتنوير.

وأضاف عضو مجلس النواب بأنه فق هذه الأوضاع أصبحت الحاجة ضرورية من جانب الحكومة لإيجاد بديل للمرشد الزراعي علي أرض الواقع، حتى يؤدي نفس المهمة في تنوير وتثقيف الفلاحين والمزارعين نحو الطرق الأفضل والآليات الصالحة نحو جميع المحاصيل التي يتم زراعتها على مستوى الجمهورية وفق فصول السنة المختلفة، وذلك من خلال مواكبة التطور التكنولوجي وأعمال الرقمنة التي تسير فيها الحكومة بمختلف المجالات ومن ثم العمل علي توفير مواد الإرشاد الزراعي بطريقة إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، و الهواتف المحمولة من خلال أبلكيشن حيث لم يعد أي بيت مصر بدون أجهزة إلكترونية متطورة تتاح عليها هذه البرامج.



ولفت طلعت إلي أن رقمنة برامج الإرشاد الزراعي في مصر وإتاحتها بشكل تكنولوجي سهل للفلاحين من شأنه أن يتم من وزارة الزراعة حيث تتيح هذه المواد الإرشادية بشكل منضبط علي مستوي جميع المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتتولي وزارة الاتصالات توظيفها بشكل إلكتروني عبر آليات محددة من شأنها أن تصل لكل ما يهتم وبتعاطي مع المنظومة الزراعية في مصر من أجل التغلب علي الدور المندثر للمرشد الزراعي.



