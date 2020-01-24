صباح البلد يحتفل بـ عيد الشرطة الـ 68 .. غدا

يحتفل برنامج «صباح البلد» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» غدا السبت بالعيد الـ68 للشرطة ، حيث ترصد فقرات البرنامج التضحيات والبطولات التى يقدمها رجال الشرطة من أجل حماية الوطن.

برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.