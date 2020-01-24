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مصطفى بكري مشيدا بـ احتفالية القبائل العربية: تعكس معاني الوطنية

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:42 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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حمزة شعيب
أشاد الإعلامى مصطفى بكري، بالحضور الكبير للقبائل العربية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "مؤتمر حافل وحاشد فى حب مصر وليس له أبعاد سوى حب الوطن، لافتا إلى أنها تعكس معانى الوطنية لدى جموع الحاضرين لدعم الدولة المصرية.

وشهد استاد القاهرة الدولي، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا للمشاركة في احتفالية القبائل والعائلات المصرية، التي تنعقد تحت شعار «مصرنا.. عيلة واحدة.. وطن واحد».

فيما حرصت الأسر والعائلات على اصطحاب أطفالهم، في رسالة تؤكد وقوف المصريين خلف قياداتهم السياسية، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ومرددين ‫الهتافات الوطنية «تحيا مصر».
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