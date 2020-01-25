شارع ٧/٣ بورسعيد.. رفاهية وإبهار سياحي.. تفاصيل

تشهد محافظة بورسعيد، عملية تطوير وتجميل لكل الشوارع والميادين الرئيسية بالتزامن مع مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والصناعية واللوجستية غير المسبوقة التى تشهدها المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





ويضم الشارع السياحى الترفيهى ٧/٣ ، عربات للمشروبات والوجبات السريعة ستخصص للشباب، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، كما سيتم توفير مناطق ألعاب للأطفال واستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار، وسيقام على أحدث أسلوب حضارى وسياحى وسوف يكون مقصدا لأبناء المحافظة وزوارها، كون أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها، وظهرت المنتجعات والفنادق السياحية التى تديرها شركات عالمية متخصصة لتكون السياحة أحد محاور التنمية الأساسية بالمحافظة في السنوات المقبلة.



