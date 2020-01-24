بـ فستان أسود.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هبة مجدى جلسة تصوير جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هبة وهي ترتدى فستانا باللون الأسود يتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلًا، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالًا، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل مُحبيهم.









ويعرض حاليا للنجمة هبة مجدي مسلسل "الأخ الكبير" على قناة"cbc"، والمسلسل بطولة محمد رجب،أشرف زكي،عبير صبري، دينا فؤاد،هبة مجدي، رندا البحيري، محمد عز،أحمد حلاوة، محمود حجازي، هاجر أحمد، و من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي.









"يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.





كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.



