حقيقة العثور على رءوس كلاب مسلوخة في الخانكة ..صور

حالة من الهلع أصابت أهالي الخانكة بالقليوبية بعد العثور على رءوس مسلوخة تشبه رءوس الكلاب بأحد الطرق العامة.





واعتقد الأهالي أنها رءوس كلاب تم ذبحها وتوزيعها على محلات المشويات والمأكولات .









وعلى الفور توجهت الأجهزة المحلية بأبو زعبل إلى المكان، وتبين من الفحص أنها رءوس ماعز وعثر عليها على شط الرشاح بطريق مجمع مدارس أبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة.





وتم التواصل مع الدكتورة أمل العسيلي مديرة مديرية الطب البيطرى ببنها ومع مديرة الطب البيطري بالخانكة وتم إجراء الكشف على 15 شيكارة بلاستيك لا يوجد عليها بيانات أو مصدرها او تاريخ إنتاجها ومجهولة المصدر ويوجد بتلك الشكائر رءوس أغنام وبالكشف الظاهري عليها وجد بها تغير الخواص من حيث اللون والرائحة.







من جانبه قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة أنه فور تلقيه بلاغا من رئيسة الوحدة المحلية بقرية أبوزعبل بالعثور على كميات كبيرة من رءوس الحيوانات على شط الرشاح بطريق مجمع مدارس أبوزعبل طلب من المسؤلة تحرير محضر بمركز الشرطة لإثبات الحالة.



