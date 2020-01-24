AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حقيقة العثور على رءوس كلاب مسلوخة في الخانكة ..صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:33 م
حقيقة العثور على
حقيقة العثور على رؤوس كلاب مسلوخة في الخانكة ..صور
Advertisements
إبراهيم الهواري
حالة من الهلع أصابت أهالي الخانكة بالقليوبية بعد العثور على  رءوس مسلوخة تشبه رءوس الكلاب بأحد الطرق العامة.

واعتقد الأهالي أنها رءوس كلاب تم ذبحها وتوزيعها على محلات المشويات والمأكولات .


وعلى الفور توجهت الأجهزة المحلية بأبو زعبل إلى المكان، وتبين من الفحص  أنها رءوس ماعز وعثر عليها على شط الرشاح بطريق مجمع مدارس أبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة.

وتم التواصل مع الدكتورة أمل العسيلي مديرة مديرية الطب البيطرى ببنها ومع مديرة الطب البيطري بالخانكة وتم إجراء الكشف على 15 شيكارة بلاستيك لا يوجد عليها بيانات أو مصدرها او تاريخ إنتاجها ومجهولة المصدر ويوجد بتلك الشكائر رءوس أغنام وبالكشف الظاهري عليها وجد بها تغير الخواص من حيث اللون والرائحة.


من جانبه قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة أنه فور تلقيه بلاغا من رئيسة الوحدة المحلية بقرية أبوزعبل بالعثور على كميات كبيرة من رءوس الحيوانات على شط الرشاح بطريق مجمع مدارس أبوزعبل طلب من المسؤلة تحرير محضر بمركز الشرطة لإثبات الحالة.


واشار طلال إلى أن المعاينة المبدئية اوضحت أن الكميات المعثور عليها ماعز وليست كلابا وتم التحفظ على المضبوطات بواسطة الطب البيطري للتخلص منها.


كان عدد من رواد التواصل الاجتماعي، تداولوا الصور على أنها رءوس كلاب مسلوخة متخوفين من توزيعها على محلات المشويات والمأكولات وبفحصها تبين أنها رءوس ماعز وليس كلابا.
حقيقة العثور على رءوس كلاب مسلوخة في الخانكة ..صور
حقيقة العثور على رءوس كلاب مسلوخة في الخانكة ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء طابور الصباح.. الصرف الصحى يغرق مدرسة في الخانكة.. صور

أهالى أبو زعبل يطالبون بتطهير وتغطية رشاح العكرشة

افتكروها كلاب.. العثور على رؤوس ماعز داخل شكائر في الخانكة

وزارة العدل تتيح 11 خدمة جديدة على الموقع الإلكتروني

تموين الإسكندرية تضبط طن لحوم مجمدة فاسدة بمنفذ بيع

تسمم ربة منزل في بني سويف.. وضعت سم فئران بدل التوابل في طعام الإفطار

ترشيحاتنا

2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء

انتشار الأزمات القلبية وأسبابها وكيفية الوقاية منها.. فيديو

شاهد.. محمد صلاح يعلن مفاجأة لجمهوره

عاجل.. انفجار ضخم فى منشأة صناعية في هيوستن بأمريكا

احذر عند دخول المدينة.. 3 أفعال تعرضك للعنة الله والملائكة والناس أجمعين

حلم الأولمبياد.. تعرف على موعد نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه