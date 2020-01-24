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محافظات

أبناء المنيا يشاركون في احتفالية دعم الدولة باستاد القاهرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:49 م
المئات من ابناء المنيا
المئات من ابناء المنيا يشاركون فى احتفالية دعم الدولة باستاد
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ايمن رياض
توجه المئات من أبناء محافظة المنيا مستقلين الأتوبيسات فى حشد جماهيري كبير من كافة مدن ومراكز المحافظة لحضور فعاليات اتحاد مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقرار والدولة تحت شعار "شعب واحد.. ويد واحدة .. ووطن واحد" والمقامة باستاد القاهرة.

وحمل المشاركون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر مرددين الأغاني الوطنية وقامت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمركز المنيا بحشد المئات من المواطنين للمشاركة في الاحتفالية.

يذكر أن مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم احتفالية كبرى لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أعياد الشرطة وثورة 25 يناير باستاد القاهرة الدولي.
أبناء المنيا يشاركون في احتفالية دعم الدولة باستاد القاهرة
أبناء المنيا يشاركون في احتفالية دعم الدولة باستاد القاهرة
أبناء المنيا يشاركون في احتفالية دعم الدولة باستاد القاهرة
أبناء المنيا يشاركون في احتفالية دعم الدولة باستاد القاهرة
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