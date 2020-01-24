أبناء المنيا يشاركون في احتفالية دعم الدولة باستاد القاهرة

توجه المئات من أبناء محافظة المنيا مستقلين الأتوبيسات فى حشد جماهيري كبير من كافة مدن ومراكز المحافظة لحضور فعاليات اتحاد مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقرار والدولة تحت شعار "شعب واحد.. ويد واحدة .. ووطن واحد" والمقامة باستاد القاهرة.





وحمل المشاركون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر مرددين الأغاني الوطنية وقامت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمركز المنيا بحشد المئات من المواطنين للمشاركة في الاحتفالية.



