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حوادث

عثر عليها بالطريق العام .. إعدام 15 شيكارة رءوس ماعز بالخانكة

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:39 م
رؤوس ماعز
رؤوس ماعز
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إبراهيم الهوارى
أعلن العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية إعدام 15 شيكارة بلاستيك عثر بداخلها على رءوس أغنام بـ طريق مصرف أبو زعبل، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحميل المضبوطات ونقلها إلى مجزر الخانكة واعدامها طبقا لكافة الاشتراطات الصحية حفاظا على الصحة العامة. 

وكان رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا قيل إنها رءوس كلاب مسلوخة تم الاستفادة من لحومها ببيعها لـ محلات المأكولات. 

فيما قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إن الرءوس المذكورة زعما، تخص أغناما، وكانت ملقاة بالطريق العام بجوار مصرف أبو زعبل التابع لمدينة الخانكة. 

وأضاف أنه فور العثور عليها تم التواصل مع الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة للطب البيطري ببنها وإدارة الطب البيطري بالخانكة وتم إرسال طبيب بيطري من الإدارة البيطرية بالخانكة للكشف على المضبوطات خاصة أنه لا يوجد عليها تواريخ أو بيانات عن مصدرها المجهول. 

وأوضح أنه بالكشف الظاهري عليها وجد بها تغير في الخواص من حيث اللون والرائحة وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني ولذلك تقرر إعدامها طبقا لكافة الاشتراطات الصحية حفاظا على الصحة العامة.
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