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مرأة

ليس للبحث عن الشهرة.. مصمم أزياء تونسي يكشف عن معاييره في اختيار متسابقين The big 5.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 12:17 ص
مسابقة The Big 5
مسابقة The Big 5
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آية التيجي - حياة عبد العزيز - عدسة / صلاح مهدي
قال مصمم الأزياء التونسي سوشا، أن مسابقة "The big 5 " الهدف الأساسي من إقامتها هو العمل على اختيار مصممي الأزياء الذين بالفعل لديهم موهبة تحتاج إلى التنمية والإظهار عبر الوطن العربي، والسوشيال ميديا.

وتابع شوسا، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن بداية وانطلاق مسابقة "The big 5 "، إلى أن العمل مع فريق من مصممي الأزياء الصغار يمكن أن تساهم في  إضافة سنوات الخبرة التي توصل إليها مصممي الأزياء على المسابقة، والتنمية من مهاراتهم، لمساعدتهم على إبراز الأكفأ منهم.

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فيما أوضح سوشا، في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن هناك العديد من المعايير التي سوف يختار فريقة على اساسها، وهي الإبداع والخروج عن المألوف بشكل مبهر، ومن يحمل حلما هادفا، ولا يسعى وراء الشهرة والانتشار.

وكشف مصمم الأزياء التونسي ، إلى أن المجموعة الشتوية الخاصة به كانت تحتوي على ألوان مختلفة منها اللون البيج، والسيلفر، والاسود، والجملي، مع بعض الإضافات من الوورد على أغلب الأزياء.

وأضاف سوشا، إلى أنه اعتمد في هذا الشتاء على استخدام الجلد، والفرو، والصوف، حيث ان البالطو الصوف الطويل رجع بقوة هذا العام، كنوع من العودة إلى أزياء الشتاء التي اعتدنا عليها في فترة الستينات.

وإليكم اللقاء من هنا..
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