المصريين الأحرار ببورسعيد يقدم التهاني لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة

قام وفد من حزب المصريين الأحرار ببورسعيد، يتقدمه المستشار محمد صفا الأمين العام بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب وأعضائه، وبتوجيهات من الدكتور "عصام خليل" رئيس الحزب، بتقديم التهنئة إلى اللواء "هشام خطاب" مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد بمكتبه الخاص، بمناسبة الذكري الـ"68" لعيد الشرطة، حيث استقبله اللواء خطاب بكل حفاوة وترحيب.





وبدأ "صفا " كلامه بتهنئه جهاز الشرطة متمثلًا في السيد اللواء هشام خطاب بعيد الشرطة وعن الدور الهام لأفراد الجهاز في حفظ أمن واستقرار الوطن على مر التاريخ وتلاحم الشعب معه، وأن ذلك التلاحم يزداد يومًا بعد يوم قوة وصلابة، بعد تغلب الشعب على الفتن التى كانت تحاك به من قوى الشر.





كما أكد على الدور الكبير لرجال الشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن، وأنهم يقدمون أرواحهم فداء له.





وأنهى صفا حديثه بتقديم الشكر للواء خطاب على حفاوة وحسن الاستقبال الممزوج بروح الحب والأخوة، وأن تلك التهنئة ما هي إلا واجب وطني وفرض على كل مصري لمس نعمة الأمن والأمان على يد رجال الشرطة المخلصين.





وأشاد " خطاب" في حديثه بالدور الهام للمواطن في مساندة جهاز الشرطة، وأن الشعب وأفراد الشرطة ما هم إلا نسيج واحد داخل المجتمع، لا يمكن تقسيمه أو الوقيعة بينهم، كما أشاد بالوعي الشعبي الكبير بدور الجهاز في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتفهم المواطن الدور الحقيقي لرجال الشرطة في حفظ أمنهم وسلامتهم.





واختتم الوفد زيارته بتقديم درع الحزب للواء هشام خطاب تهنئة بعيد الشرطة، وتقديرًا له ولمجهوده الأمني الملحوظ داخل المحافظة.