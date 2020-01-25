توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت 25 إلى الجمعة 31 من يناير مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك ننقل إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 25 الى الجمعة 31 من يناير 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماجي فرح عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.



برج الحمل:

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني



تلحظ نشاطًا اجتماعيًا وتسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة ليحالفك الحظ وتنفرج الهموم. قد تحصل على ارباح غير متوقعة وقد تصلك مساعدة ، كما تستغل الفرصة لتظهر شجاعتك وقدرتك على قيادة فريق ما، ولا بدّ أن تفرح ضمن المجموعة لأنك ستتميز كقائد ماهر وجريء. يتبّدل مزاجك مع انتقال القمر الى برج الثور في نهاية الاسبوع الامر الذي يجعل التفاهم معك أمرًا صعبًا. هل سألت نفسك لماذا كلّ هذا التجهّم والغضب؟ أنت تسبب النفور وقد يبتعد الحظ لمسافة كبيرة فلماذا تجازف؟ امش مع التيار حاليًا بكل هدوء وتيّقظ متفاديًا الاصطدام مع الاشخاص المقرّبين وغيرهم.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي



لن يخلوا هذا الاسبوع ايضا من المشاكل ومن الممكن ان تبعدك الاشغال عن الاحباء او ان تتذمر باستمرار بسبب التاثيرات المعاكسة لكوكب الحب من برج الحوت بالتالي قد تسبب التوتر والقلق حولك فهدىء من روعك وتبنى سلوكا ايجابيا كي لا تفسد العلاقة بينك وبين الحبيب او انك ستجد نفسك وجهًا لوجه أمام حقائق مؤلمة أنصحك بمعالجة أي خلل بصورة فورية وعدم السماح لأي شخص بالتدخل في أموركما الخاصة.

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:



بالرغم من الجو العام المتوتر بسبب تواجد الشمس في برج الدلو الا انه سوف تعيش ايام من الحظوظ والربح مع انتقال القمر في برج الحوت وفي نهاية الاسبوع في برجك



يحالفك ويضفي عليك هالة خاصة تجعلك تشعر بالصلابة والقوة في هذه الفترة فترة الانفتاح الجيّد جدًا تتمتع خلالها بالقدرة على مواصلة المسيرة والمثابرة حتى خط النهاية. بانتظارك ايجابيات كثيرة وممتازة باستطاعتك الاجتهاد والتقديم والترويج والمرافعة والمحاضرة والعمل على مخطّطاتك السابقة. تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر لبرج الحمل الناري لذلك حذار القطيعة والفشل ولا سيّما إذا كنت تعاني حاليًّا مشكلة وعقبات. قد تشعر بالأرق والقلق والاضطراب فلا تجازف بمصالحك بغضّ النظر عن عمرك واختصاصك.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:



سيكون أسبوعًا مميّزًا بانفتاحك على الآخرين وخصوصًا على الحبيب وبنظرتك الايجابية والمتفائلة إلى كل ما يدور حولك. تتقبّل أفكاره وملاحظاته حتّى ولو كانت هذه الاخيرة قاسية أحيانًا ، لا تؤثر بك الضغوط فانت تتمتع بحماية فلكيّة تعزز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات. وستكون بالتالي مصدر الدعم والقوة والثبات في هذه العلاقة.



برج الجوزاء:



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:



تنتظرك مكافآت عديدة مع وجود الشمس القمر في الدلو الصديق لذلك لا يجدر بك ان تقلق حيال الصعوبات او العوائق التي قد تواجهها حافظ على تركيزك وانفتاحك كي لا تضيع فرصة الترقي او الانطلاق في مهمة جديدة كما ان يبّشر الفلك بأخبار مميزة وجميلة وذلك لأن انتقال موقع القمر في الحمل الصديق يناسبك تمامًا وتعزّز اندفاعك وحماسك، فتبادر الى اتخاذ المبادرات تلقائيًا بدون أي تدخّل أو ضغط. أنت قادر على إدارة شؤونك بنجاح، فتزدهر أعمالك وتنمو شخصيتك وتبرهن للمشككين أنك صاحب قلب كبير وأن تساهلك ليس ضعفًا بل قوة وانفتاحًا. لكنك قد تقلق في نهاية الاسبوع من وضع صحي او تراجع معنوي بسبب القمر من برج الثور.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:



اسبوع كثير التقلبات والحركة والمفاجأت قد تعيش قلقا فتمر بفترة ركود او تطغى المسائل العائلية على شؤونك الخاصة قد تعيش حالة من التوتر او تفكير مشوش وقلب غير مطمئن وتردد امام مشروع عاطفي جديد مهما كانت الاغراءات يصعب عليك طي الصفحة والتطلع الى المستقبل تبدو متطلبًا ثائرًا بسبب موجات الغيرة والهواجس التي تسيطر عليك لذا أنصحك بعدم إلقاء اللوم على الحبيب بصورة عشوائية.





برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:



ينصحك الفلك في بداية الاسبوع بابقاء جميع المشاكل الشخصية في المنزل تتطلب جهدا وتسبب الاحباط تجنب سؤ الفهم او النزاعات لان نوعية الوقت مليئة بالتعقيدات عندما تختلط الاولويات فتبدو الضغوط متنوعة ولا تجد الوقت الكافي لحلّها فلا تأخذ قرارًا حاسمًا تحت وطأة الغضب. يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج الحوت الصديق فتطل على فترة ناشطة وحماسية ما يجعلك تطلع على خبر سار ويكون بمثابة اشارة انطلاق جديدة فتنجح بالتعبير عن رايك بكل جرأة ووضوح وتكسب مؤيدين وحلفاء.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:



وجود ككب الزهرة في برج الحوت يناسبك تماما فيكون الوقت الملائم لتجديد مشاعرك وللإفصاح عن مكنونات قلبك للحبيب الذي يقف الى جانبك ويدعم مواقفك.الأجواء رومانسية وعاطفية جدًّا، تعدك بلقاءات مُفرحة وعذبة على مدار هذا الاسبوع، فتخطفك الأجواء الحالمة مع الحبيب، وربما تخططان أو تقومان برحلة بعيدًا عن الاضواء تعزّز علاقتكما وتمتّن الروابط والثقة.

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:



تعيش اسبوعًا مهمًا جدًا تستفيد من تاثيرات وجود القمر الشمس في برج الدلو الصديق لتنهي الشهر بطريقة فعالة ونشيطة فتتلاحق الاحداث بشكل سريع وستظهر خلاله تطورات منشودة وعروض طارئة وخيارات متعدّدة.تستمتع بتنفيذ الافكار المبتكرة ولا تمانع السفر اة التباحث مع الاخرين للوصول الى افكار جديدة مما ينعكس ايجابا على فعاليتك وصورتك المهنية فتدهش الكثيرين بسرعة تصرّفك وانخراطك في المجتمع سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أم الاجتماعي.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:



مما لا شك فيه انك تشكل عامل جذب للحب والدعم ما يجعلك تعيش اسبوعا رومانسيا وتناسبك تأثيرات كوكب الزهرة المتنقل في برج الحوت الذي من شانه ان يضعك امام تحد لتقرر مستقبل العلاقة مع الحبيب كما يسلّط الضؤ على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك الذي بدوره سيتجاوب معك مقدمًا الدعم والاهتمام والرعاية.



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:



لا تعرض نفسك لمسؤوليات كبيرة وصعبة وفارغة خفف وتيرة عملك لا تحسم امرا ولا تنجرف وراء افكارك السوداء وهواجسك حاذر التحدي والاستفزاز في بداية هذا الاسبوع المشحون بالتوتر وسؤ التفاهم فكن حذرا ومتيقظا من تاثيرات كوكب المريخ من القوس المواجه لبرجك ومن القمر والشمس فى برج الدلو الذي يسبب بالمتاعب المهنية او حتى القانونية راع ظروف الآخرين لأنك لن تجد من يراعي ظروفك تجنّب الافكار السوداء والتدخلات الخارجية سوف تشعر بالضغط وبتزامن المسؤوليات وبتراجع المعنويات.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:



لن يكون اسبوعا مناسبا للغرام ومن المتوقع ان تخضع العلاقات كافة لاختبارات صعبة ما ينبغي ان تعتني باحتياجات العلاقة بهدف تفادي المشاكل كما انه ليس اسبوعا مناسبا للتصرف بتسلط او قلة اكتراث كي لا تتعرّض حياتك العاطفية للتأثيرات السلبيّة فتكثر المشاحنات بين الشريكين من دون اسباب وجيهة، وربّما تفشل محاولات الوساطة للتقريب بينهما. الأجواء ساخنة ومتوترة، وعليك تدارك الأوضاع قبل تفاقمها.



:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:



انه اسبوع مهم يقدم لك فرصة للتطور كما ان الوضع الفلكي يعمل لصالحك مع وجود القمر القمر والشمس في الدلو لتنتصر جهودك وتكسب ثقة ودعم الاخرين وتكو المعطيات لصالحك ستكون الحرية حافزًا منشّطًا لقدراتك فتحتل مركزًا لطالما اجتهدت من أجله. تسمح لك الحظوظ بوضع النقاط على الحروف بدون أي تردّد أو خوف. وبما ان الجو العام يبشّر بالتقدم فلسوف تزيد شعبيتك وتحصد ميدالية أو ربحًا. تسير الامور بشكل سريع وسهل، كما تقدّم لك مجالات عديدة لاختيار طاقاتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الأصعدة.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:



لا تخف عواطفك النبيلة والصادقة بل تكلّم وسلّط عليها الأضواء فقد حان الوقت لتبرهن للحبيب بأنك ستكون الى جانبه. كما باستطاعتك الاستمتاع باوقات جميلة واحاديث شيقة برفقة الاحباء أسبوع مناسب جدًا لتطرية الاجواء المتشنجة واقناع الحبيب بوجهة نظرك، كما باستطاعتك تبرير خطواتك ومواقفك المشبوهة بنجاح.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:



انتبه من هذا الاسبوع الصعب والثقيل بتأثيراته المعاكسة من وجود مع بداية الاسبوع القمر والشمس فى برج الدلو المواجه لبرجك لذلك حاذر من الخلافات والانفعالات بحيث تكون مزاجيتك صعبة ويستحيل التفاهم معك سوف تنشغل كثيرا بحيث ستنهمك بالمزيد من المهمات والاعمال لذلك ابتعد عن الاجواء الصاخبة فأنت بحاجة الى الهواء النقي والهادىء.بالرغم من الاجواء المشحونة بالتوتر الا انك سوف تعيش يومي الاثنين والثلاثاء تاثيرات جيدة مع وجود القمر في برج الحوت الصديق فتلمع شخصيتك وستلفت انظار الكثيرين بحيويتك التي لا تقاوم.





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:



وجود كوكب الحب في برج الحوت الصديق يجعلك تحظى بلحظات مليئة بالسعادة والفرح باستطاعتك قضاء اوقات ممتعة برفقة الحبيب بحيث انك قد توضب اغراضك للانطلاق معه في رحلة او لقضاء عطلة نهاية اسبوع طويلة فالاوضاع ممتازة وتعبر على طريق جميل يسمح لك بلقاءات عذبة ولا تُنسى سوف تشعر بالسعادة والراحة لاسيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب.



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:



انت مقبل على مرحلة ايجابية معزّزة بالحظوظ والانفراجات سوف تقطف ثمار جهودك وتتخذ مبادرات تشكر عليها. سيكون الاسبوع ناشطًا بامتياز ورائع بمكافآته ومكاسبه،لكن قد تتعرض للضغوطات مع بداية الاسبوع حاذر مخالفة القوانين والتعليمات لا تجازف على الاطلاق لانها فترة سلبية وقد تحمل حزنا او خسارة تعود معنوياتك لترتفع مجددا مع انتقال القمر الى الحمل الصديق ما يسمح لك بالسير قدمًا نحو الاهداف متخطيًّا العراقيل بشجاعة وعزيمة، تتمتع ببراعة ذهنية تسمح لك بالإعلان عن افكارك ثم تنفيذها بمهارة.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:



لا يزال كوكب الحب يتنقل في برج الحوت ما يجعل من هذا الاسبوع ضاغطًا جدًا وحذرًا فهو لا يحتمل إثارة الخلافات والمواقف العدائية، سيحمل بين الحين والآخر أفخاخًا للايقاع بك، يتوجب عليك التخفيف من الجو الضاغط لأنك ستحتاج الى الإستقرار التام، تقع عليك مسؤولية حماية العلاقة من التدهور لأنك صاحب الحظ السيىء فلا تلق اللوم على الشريك.





برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:



ينتظرك اسبوع مشجع ومثير للاهتمام بفضل تدفق المشاريع والفرص الجديدة سوف تحظى بافضل الامكانيات وسوف تبعدك التاثيرات الايجابية عن المهام الصعبة التي لا تلائمك إنه أسبوع ملهم بالتأكيد، كما ان الشمس تشير من مواقعها المعززة الى تطورات إيجابية جدًا، بالرغم من انتقال القمر الى الحمل يومي 29و30 الا انك ستشعر بالطمأنينة والتفاؤل، ستسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك، كما ستسمح لك بالتخطيط ثم التنفيذ النشيط والناجح.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:



يطمئن قلبك وتفرح لانفراج، تتقدم خطوات كبيرة فالفترة ايجابية وواعدة بنجاح ومصالحة، ان هذا الاسبوع مناسب جدا للسعي وراء المصالحات، فالوقت ملائم للتواصل المحبب، فلا تتردد في تطوير علاقتك، والسعي نحو الاستقرار، وستفرح كثيرا، فالحظوظ ترافقك على كل المستويات، فالظروف سهلة وستسمح لك بالتفاهم والانسجام مع حبيبك، سيطمئن بالك لسير الأمور، وستغضّ النظر عن بعض الشوائب.

برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:



تكثر المواضيع المهمة فالوقت مناسب لبدء التنفيذ وللكشف عن اوراقك فتكون بداية اسبوع سريعة النمط مع وجود القمر والشمس فى برجك فهو طالع ايجابي. وسوف تلحظ نشاطًا اجتماعيًا ويجعلك اكثر قدرة على التفاوض والانفتاح وترك بصمات جيدة على بعض الاتصالات كما يسهل حياتك المهنية والشخصية والعامة فيحالفك الحظ وتنفرج الهموم. قد تحصل على ارباح غير متوقعة وقد تصلك مساعدة من الجنس اللطيف. ولكن يتوجب عليك اتخاذ مواقف مرنة وسهلة والانتباه الى وجود القمر فى برج الحوت المعاكسة وعدم التهرب من تحمّل المسؤوليات.



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:



يحيطك كوكب الحب بتأثيرات ايجابية وبالتالي تتلقى اشارة ايجابية وربما تقوم برحلة او زيارة للحبيب تطمئن خواطرك كما تتمتع العلاقات كافة بأجواء من التواصل والتفاعل باستطاعتك ان تقضي افضل الاوقات والاستمتاع بعلاقة منسجمة اذا اردت ذلك حقا انه أسبوع جيّد ويحمل انفراجات عديدة، ستجد نفسك مرتاحًا ومطمئنًا الى سير العلاقة وأشجعك على تعزيز الثقة بينكما. ولا تتردد في القيام بالخطوة الاولى.





برج الحوت:





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:



تستفزك الحركة الفلكية مع وجود القمر والشمس فى برج الدلو الذي تتطلب منك الكثير من العمل والمجازفة والصراع في وقت تكون الاتصالات المهنية عاصفة والمواجهات حرجة ومع وجود المريخ في القوس فهو يشير الى ظهور اهتمامات كثيرة ومسؤوليات عديدة طارئة وروتينية تتناول وضعك المهني والصحيّ. تظهر عناصر جديدة تدفعك للتفكير مليًّا في جدول أعمالك وكيفية تطويره بشكل ديناميكي.جاهد للنجاح حتى ولو اضطررت للعمل ساعات اضافية. اتبع نظامًا مختلفًا او تأقلم مع الوضع الجديد إذا كنت ترى من خلاله مصلحة ما.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



هو اسبوع ممتاز والسسب يعود في الدرجة الاولى الى وجود كوكب الحبّ الزهرة في برجك فاسحًا في المجال لتصحيح مسار العلاقة الحالة وتنقيتها من الشوائب. تعدك السماء بانفراج وتطورًا عى الصعيد الاجتماعي حيث تخضع لامتحان شخصي يحدّد ربما نسبة شعبيتك أو استحقاقك لترؤس مجموعة ما.وسيحالفك الحظّ في إشاعة السلام وفي تقريب وجهة نظرك.