التعليم العالي في اسبوع.. إطلاق تطبيق ٣٦٥ صحةً لتقديم خدمات المستشفيات الجامعية.. وخالد عبد الغفار يبحث آليات التعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية

وزير التعليم العالي يلتقي طلاب الطب المتفوقين قبل سفرهم للتدريب باليابان

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد إعداد

وزير التعليم العالي في تأبين كمال أبو الخير: قيمة وقامة علمية





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها إطلاق تطبيق ٣٦٥ صحةً لتقديم خدمات المستشفيات الجامعية.





ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة معهد إعداد القادة، الذي أقيم بجامعة أسوان.





اطلقت وزارة التعليم العالي تطبيق ٣٦٥ صحةً لتقديم خدمات المستشفيات الجامعية.





وذلك بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. صديق عبدالسلام أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ود. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات والعديد من قيادات وزارة التعليم.





وخلال الاجتماع، استعرض د. طايع عبداللطيف تقريرًا عن أنشطة المعهد منذ افتتاحه عام ٢٠١٨، وكذا الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.





وناقش المجلس في اجتماعه، تقارير عن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين المعهد وبعض الوزارات والمؤسسات مثل أكاديمية ناصر العسكرية، ووزارة التضامن، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية لليونسكو، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمجلس الأعلي للآثار؛ وعدد من الجامعات الخاصة (النهضة ومصر للعلوم والتكنولوجيا وفاروس).





أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية ٣٦٥ صحةً للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من السبت ١٨ يناير.





إطلاق تطبيق يهدف إلى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات .





كما شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حفل تأبين الدكتور كمال حمدي أبو الخير، رائد الحركة التعاونية العلمية في مصر والوطن العربي، والذي نظمه المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية التابع للجمعية المصرية للدراسات التعاونية، بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، وعدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين، بقاعة الاحتفالات بالمعهد العالي للدراسات التعاونية بالقاهرة.





كما افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث، بحضور د. محمد محمود هاشم رئيس المركز، ود. أشرف شعلان مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية، وممثلى عدد من الهيئات الحكومية والدولية، وبعض الشخصيات العامة، وعدد من قيادات الوزارة.





وفي كلمته، أكد د. خالد عبدالغفار أهمية إنشاء مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية، نظرا لاهتمامه بتقديم دراسات تساهم في رصد المشاكل المناخية التي تزداد سنويا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن وجود مركز متخصص في التغيرات المناخية يمكنه التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بحماية البيئة، بالإضافة إلى أن الأبحاث ستساهم في تقديم أبحاث متخصصة تعمل على حماية المجتمع المصري من آثار التغيرات المناخية.





بينما غادر د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد عدد من الاجتماعات مع مسئولى التعليم العالى والبحث العلمى بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المشترك بين الجامعات الأمريكية العالمية والجامعات الأهلية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 22-31 يناير الجارى.





من المقرر أن يلتقى الوزير مع نائب رئيس التعاون الدولى بمجلس التعليم الأمريكى لبحث آليات التعاون العلمى والتعليمى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما يلتقى مع الرئيس والمدير التنفيذى لجمعية الكليات الطبية الأمريكية، وكذلك مسئولى شئون المكتب الثقافى والتعليمى الأمريكى.





والتقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم الثلاثاء، طلاب كليات الطب بالجامعات المصرية المتفوقين فى الامتحان الإلكترونى الموحد، والذى أشرف عليه المجلس الأعلى للجامعات، وذلك قبل سفرهم لليابان للتدريب بجامعتي طوكيو وهيروشيما.





يأتى ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وكلا من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر؛ بهدف إيفاد البعثات الدراسية والعلمية مما يساهم فى الارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية لتحقيق خطط التنمية، بحضور د. كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بمقر الوزارة.