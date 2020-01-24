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أسامة فتحي: مصر تملك قوات بحرية قوية قادرة على حماية السواحل.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:18 م
القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية
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محمد حليم قنديل

قال اللواء بحري أسامة فتحى رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن الدولة المصرية تملك قوات بحرية قوية قادرة على حماية جميع السواحل المصرية.


وأضاف اللواء أسامة فتحى فى حواره التليفزيونى فى برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن لدى مصر القدرة على تصنيع السلاح الذي نستخدمه فى الدفاع عن الأراضي المصرية.


وتابع رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، أن الشركة فعلت 25 برنامجا تدريبيا للعاملين بالشركة بفرنسا.


وأوضح اللواء بحري أسامة فتحى، أن معايير الجودة لصناعة الفرقاطة تتابع من أربع مستويات، مضيفا أن أول مستوى هو مستوى الجودة داخل شركة ترسانة الاسكندرية، والمستوى الثاني هو هيئة التصنيف العالمية.


وأشار إلى أن المستوى الثالث من المعايير هو مرحلة التصميم والمراقبة عليه، موضحا أن المستوى الأخير هو القوات البحرية وموافقتها على تلك التصميمات.

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