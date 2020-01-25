وصلت خدمته خارج الحدود.. 10 معلومات عن مستشفى النجيلة بمطروح

بعد عامين فقط من افتتاح مستشفى النجيلة التابعة لمحافظة مطروح نجحت المستشفى في تحقيق نجاح باهر وذاع صيتها لتكون جاذبة للمرضى من أبناء مطروح والمحافظات الأخرى وامتدت لخارج حدود مصر لمواطني ليبيا الشقيقة.





ونتعرف على 10 معلومات عن المستشفى التي أصبحت صرحا طبيا كبيرا بقطاع الصحة في محافظة مطروح،





1- مستشفى النجيلة افتتاحها الرئيس السيسي في 15 يناير من عام 2018.





2- تضم العديد من الإمكانيات التي أهلتها أن يتم إدراجها كأول مستشفى للإحالة غرب مصر. ولتخدم قطاع غرب بالكامل لمدن براني والسلوم والقادمين من دول المغرب العربي.





3- بلغت تكلفة تطوير مستشفى النجيلة المركزى، 200 مليون جنيه.





4- مستشفى النجيلة مقامة على مساحة 8 آلاف متر مربع.





5- تضم ٤٢ سريرا، منها ٨ أسرة رعاية مركزة، وقسم أشعة عادية وأخرى مقطعية وثالثة أيكو، فضلا عن ٣ معامل، و٤ غرف عمليات منها اثنان للولادة، ووحدة أطفال حديثي الولادة مزودة بـ10 حضانات.





6- تضم المستشفى ايضا وحدة غسيل كلوي بها 6 ماكينات للغسيل، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ وعيادات خارجية لجميع التخصصات الطبية،.





7- تم تزويد المستشفى بأحدث بأحدث الأجهزة الطبية والمعملية، فضلًا عن ضمها لـ8 عيادات خارجية و68 سرير إقامة للعاملين بالمستشفى.





8- مستشفى النجيلة تستقبل الحالات التأمين الصحي ونفقة الدولة ونفقة المحافظة وتستقبل حالات الطوارئ بالمجان.





9- تم خلال العامين الماضيين إضافة تخصصات طبية جديدة واجرت العديد من العمليات النادرة.



