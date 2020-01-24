ممنوع التقليد.. هشام أبو العلا يكشف تفاصيل اختيار متسابقي the big 5.. فيديو

قال مصمم الأزياء هشام أبو العلا، إن مسابقة the big 5 تعتمد على تقديم الدعم للشباب مصممي الأزياء لكي يبرزوا من موهبته، وتعليمهم خلال فعاليات المسابقة وفاز فيها من يستحق بعد أن يتم ثَقل موهبته، وتنميتها.
وتابع أبو العلا، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق والبدء في مسابقة the big 5، أن الفائز في المسابقة سيكون الأفضل حيث أن لجنة التحكيم تضم أشهر مصممي الأزياء في الوطن العربي، والتي لهم خبرة تتعدى الـ 20 عاما، وهو ما سيجعل المتسابقين يمرون بمراحل صعبة لكي يتأهلون.
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وأشار أبو العلا، في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن المسابقة تعد بمثابة أكاديمية يلحق ها مصممي الأزياء لكي ينموا من مواهبهم، ويحصلون على شهادة تدل على تعلمهم تحت أيدي أساتذة كبار في هذا المجال.