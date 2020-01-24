ممنوع التقليد.. هشام أبو العلا يكشف تفاصيل اختيار متسابقي the big 5.. فيديو





وتابع أبو العلا، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق والبدء في مسابقة the big 5، أن الفائز في المسابقة سيكون الأفضل حيث أن لجنة التحكيم تضم أشهر مصممي الأزياء في الوطن العربي، والتي لهم خبرة تتعدى الـ 20 عاما، وهو ما سيجعل المتسابقين يمرون بمراحل صعبة لكي يتأهلون.





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وأشار أبو العلا، في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن المسابقة تعد بمثابة أكاديمية يلحق ها مصممي الأزياء لكي ينموا من مواهبهم، ويحصلون على شهادة تدل على تعلمهم تحت أيدي أساتذة كبار في هذا المجال.





وحضر المؤتمر الصحفي لمسابقة the big 5 كل من مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، ومصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، وخبيرة الموضة سوزان ثابت، ومصمم الأزياء التونسي سوشا، ومصمم الأزياء المصري بهيج حسين.

وتعد مسابقة "The big 5 " الأولي من نوعها فى مصر والوطن العربي ويعد هذا التعاون الأول بين أربعة من أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة فى الوطن العربى.

وتستمر فعاليات المسابقة ثلاثة أشهر حتي إقامة الحفل النهائي فى منتصف شهر إبريل القادم فى احد اشهر فنادق القاهرة الكبري.

قال مصمم الأزياء هشام أبو العلا، إن مسابقة the big 5 تعتمد على تقديم الدعم للشباب مصممي الأزياء لكي يبرزوا من موهبته، وتعليمهم خلال فعاليات المسابقة وفاز فيها من يستحق بعد أن يتم ثَقل موهبته، وتنميتها.