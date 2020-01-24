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فن

نادي السينما الأفريقية يحتفل بذكرى ميلاد يوسف شاهين

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:01 م
يوسف شاهين
يوسف شاهين
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عمرو سيد
احتفل نادي السينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، بذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين بمصر، في مركز الإبداع وذلك في إطار احتفال مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع شركة مصر العالمية للاحتفاء بذكري ميلاد يوسف شاهين.

وحضر لاحتفالية الفنان محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر، والفنانة سلوى محمد علي عضو اللجنة العليا للمهرجان، وسيد فؤاد رئيس المهرجان، وعزة الحسيني مدير المهرجان، والمنتج السينمائي جابي خوري شركة مصر العالمية، الأب بطرس دانيال، شريف الدسوقي ، المخرج أشرف فايق، السيناريست ناصر عبد الرحمن.

وعرض فيلم هاملت الإسكندراني الذي يتحدث عن علاقة شاهين بهاملت، وهو عرض عالمي أول للفيلم إخراج مني غندور كما يتم عرض فيلم شاهين المرمم حديثا "عودة الابن الضال".

ويتضمن برنامج عروض الأفلام في إفريقيا: الأرض، باب الحديد، هاملت الإسكندراني في: ناميبيا، أوغندا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، بروندي، تنزانيا، كينيا، مالاوي، توجو، مصر.

ويعرض في مصر فيلمي "هاملت الإسكندراني"، وعودة الابن الضال" في 15 محافظة داخل مصر يوم الجمعة 24 يناير بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وفي نفس موعد الاحتفالية بمركز الإبداع بالقاهرة ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الجمعة 24 يناير في السادسة مساء.

ويعتبر هذا الحدث هو الأول من نوعه لمخرج مصري داخل القارة السمراء.
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