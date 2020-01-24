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ديني

ظروفي صعبة ولا أستطيع الزواج.. الحل في خطوتين.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:31 م
ظروفي صعبة ولا أستطيع
ظروفي صعبة ولا أستطيع الزواج.. الحل في خطوتين
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محمود ضاحي

تلقى الشيخ أحمد حجازي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى سؤالا يقول: "ظروفى الاقتصادية صعبة ولا أستطيع أن أجهز نفسي فهل الامتناع
عن الزواج فى ظل هذه الظروف حلال أم حرام.


وقال حجازي لبرنامج" فتاوي البلد" إن كثرة الدعاء للنفس بتيسير الأمور مع أخذ النية لتحصين وإعفاف نفسك وبهذا تقع تحت مظلة الثلاثة الذين أحق على الله أعانتهم كما ورد فى الحديث النبوى الشريف ومنهم الذى ينوى الزواج (وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ).


وأضاف : على المرء تحصين نفسه من الوقوع فى المحرمات من خلال كثرة الاستغفار فهى جالبة للخير امتثالا لقوله تعالى فى الآية 10 من سورة نوح: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا}.


وأكمل: يجب أن تختار من هي في مستواك المادي وما دمت تريد الحلال وابتغاء مرضات الله فالتسيير سيكون حليف مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.


وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الزواج لإعفاف نفسه بعون الله له، فقال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن.

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