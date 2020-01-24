قتلت أولادها.. جحود أم ألقت بطفلتيها من الطابق الرابع بالقليوبية

شهدت منطقة الرملة ببنها واقعة مأساوية حيث تجردت أم من مشاعر الأمومة وألقت بطفلتيها من شرفة المنزل ثم ألقت بنفسها ورائهما فى محاولة للانتحار.
تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها.
انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع الحادث وتبين سقوط "أسماء م ع" 6 سنوات و"رغدة م ع" 4 سنوات جثتين وإصابة والدتهما "رحاب م ع" ربة منزل 33 سنة بإصابات متفرقة بالجسد.
وأوضحت التحريات الأولية أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهم بالدور الرابع ثم ألقت بنفسها وراءهما وتبين مصرع الطفلتين فيما ترقد الأم في حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الواقعة.