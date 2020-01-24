AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قتلت أولادها.. جحود أم ألقت بطفلتيها من الطابق الرابع بالقليوبية

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:42 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شهدت منطقة الرملة ببنها واقعة مأساوية حيث تجردت أم من مشاعر الأمومة وألقت بطفلتيها من شرفة المنزل ثم ألقت بنفسها ورائهما فى محاولة للانتحار


تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة ببنها.  

انتقل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى موقع الحادث وتبين سقوط "أسماء م ع" 6 سنوات و"رغدة م ع" 4 سنوات جثتين وإصابة والدتهما "رحاب م ع" ربة منزل 33 سنة بإصابات متفرقة بالجسد. 

وأوضحت التحريات الأولية أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهم بالدور الرابع ثم ألقت بنفسها وراءهما وتبين مصرع الطفلتين فيما ترقد الأم في حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهرة حمراء وجثة.. كوسة يعذب طفلة زوجته حتى الموت..جرائم هزت القليوبية فى 2019

جرائم هزت القليوبية فى 2019: وحيد دافع عن خالته فقتله ابنها.. سهرة حمراء وراء العثور على جثة تاجر بمقلب قمامة.. وكوسة يعذب رضيعة زوجته حتى الموت

في شرفة منزلها.. رصاصة طائشة تنهي حياة ربة منزل بالخصوص

حوادث وضحايا فى يوم.. رسب 3 مرات.. حكاية طالب ثانوي انتحر شنقا في القليوبية.. مصرع شاب صدمته سيارة نقل في كفر الزيات

عمر يشنق نفسه لتعثره فى الدراسة.. والأم تُفاجأ بالكارثة أثناء إطعام الدواجن

اخبار الحوادث.. أب يقتل طفلته بسبب شراب.. ضرب نفسه بالنار لمروره بأزمة

ترشيحاتنا

مذيع لبناني شهير يتوعد نانسي عجرم بسبب قتيل الفيلا

للمرة الأولى في العالم.. ملكة جمال ثنائية الجنس .. صور

سلام وتحية.. إهداء من رجال القوات المسلحة للشرطة المصرية في عيدهم الـ68

عاجل .. زلزال قوي يضرب تركيا

احذر عند دخول المدينة.. 3 أفعال تعرضك للعنة الله والملائكة والناس أجمعين

فريق أزارو يخسر أمام النصر بالدوري السعودي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها