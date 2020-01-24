تخفيض 50% من رسوم تقنين أراضي مباني واضعي اليد بالوادي الجديد

وافق محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط على تخفيض 50% من قيمة رسوم تقنين أراضي المباني لواضعي اليد بمناطق السبط بالخارجة؛ وذلك لتخفيف العبء عن الأهالي بشرط أن يتم دفع 10% حد أدنى وتقسيط باقي المبلغ.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الجمعة، مع المواطنين بحي السبط الشرقي بمدينة الخارجة؛ وذلك للتعرف على أهم المشكلات والعمل على سرعة حلها.





ووجه المحافظ خلال اللقاء بإقامة دار مناسبات لخدمة أهالي الحي على أن تتحمل المحافظة 50% من التكلفة والباقي يتحملها الأهالي.





ووافق المحافظ على ثبات حصة مياه آبار ري الزراعة وعدم تخفيضها نظرا لبعد الآبار عن الكتل السكنية، مكلفا مسؤولي الوحدة المحلية لمركز الخارجة بسرعة تدبير مبنى لإقامة وحدة صحية مجهزة لتقديم الخدمة الطبية لأهالي الحي.





وقرر المحافظ إجراء الصيانة العاجلة للصرف الصحي الخاص بعمارات الأولى بالرعاية بالمنطقة على أن تتحمل المحافظة 25% من التكلفة والوحدة المحلية 75%.