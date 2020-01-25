الفكرة.. أميمة عزوز تكشف عن مواصفات مصمم الأزياء الناجح.. فيديو

قالت مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، إن مسابقة the big 5 ليست المسابقة الأولى في الوطن العربي، حيث إنها قامت بها العديد من المرات داخل الممكلة العربية السعودية، إلا أنها تعد المسابقة الأولى التي تضم أشهر مصممي الأزياء في الوطن العربي وتحتضنها مصر.





وتابعت عزوز، خلال مؤتمر الصحفي للإعلان عن البدء لإنطلاق فعاليات مسابقة the big 5، ان الجديد ايضا في هذه المسابقة هو أنها ستشمل أكثر من دولة عربية في لجنة التحكيم، وأيضا بالنسبة للمتسابقين، حيث أن الهدف من المسابقة هو إختصار الطريق الطويل التي يمكن أن يقطعه مصممي الأزياء وتظلم موهبته سوف تقوم المسابقة بتوفيرها لهم.





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ولكن أضافت عزوز في تصريح خاص لكاميرا موقع"صدى البلد" الإخباري، إلى أن المسابقة قد تشمر من شهرين الى 3 أشهر لتكون دورة مكثفة لهم، وذلك حتى يكتسبوا ثقة بالنفس وتعطيهم خبرات سنوات كثيرة اكتسبوها مصممي الأزياء القائمين على المسابقة.





وأكدت عزوز، ان هناك معايير ثابتة سوف تتبعها لجنة التحكيم في اختيار المتسابقين، حيث أن أهم معيار سوف تترقبه هو الفكرة حيث ان الفكرة الجديدة هي من تقوم بتسويق ذاتها، وتكون سلعة مربحة و جاذبة للشراء.

وأشار عزوز، إلى ان التناسق أمر هام للغاية، حيث ان تناسق وتناغم الأقمشة مع بعضها البعض يمكن ان يخلق صورة كاملة ومميزة للتصميم وتزيد من قيمتها.



