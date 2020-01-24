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أخبار العالم

نائب وزير الدفاع السعودي: ميليشيات إيران تهديد لأمن المنطقة

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:57 م
نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع السعودي
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أ ش أ

 أكد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، أن النظام الإيراني يريد تصدير ثورته لدول الجوار، ولديه أفكار توسعية، ولا يريد شراكة بين دول المنطقة، بل جل ما يهدف إليه هو أن تكون تلك الدول ضمن مشروعه التوسعي، معتبرا أن إيران ومليشياتها تهديد لأمن المنطقة.

وقال سلمان - في مقابلة تلفزيونية نقلتها قناة "العربية" مساء الجمعة - إن السعودية لديها رؤية 2030 التي تحرك المملكة إلى الأمام، في حين لدى إيران خطة من عام 1979 التي تريد إعادة المنطقة إلى الخلف.

إلى ذلك، اعتبر الأمير خالد بن سلمان أن أكبر تهديد يواجه المنطقة والعالم اليوم هو إيران ومليشياتها والمنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وكلاهما وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأيديولوجيا، وأضاف "كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول ويؤمنان بإقامة دولة أيديولوجية عابرة للحدود، كما أنهما لا يحترمان القوانين الدولية. عندما يتعلق الأمر بنا فنحن العدو المشترك ويتعاونان ضدنا".

إلى ذلك، أكد نائب وزير الدفاع السعودي أن ما تريده المملكة في المنطقة يختلف عما تريده إيران فيها، وقال "نحن نريد شركاء، ونريد الاستقرار، ونريد الأمن، نريد دولًا تكون مستقلة. إن السعودية لا تمتلك أي مليشيات في الشرق الأوسط. في المقابل لا أحد بمقدوره أن يعدد جميع المليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط في جملة واحدة".

وهنا، تحدث الأمير خالد بن سلمان عن دور السعودية في لبنان وقال "أعطيك مثالا على دور السعودية في المنطقة، انظر إلى لبنان على سبيل المثال، لطالما كانت السعودية داعمة جدا للاستقرار السياسي في لبنان، كما دعمت السعودية في التاريخ القريب لبنان بما يزيد على 5 مليارات دولار، وفي مؤتمر باريس لدعم لبنان تبرعت السعودية بمبلغ ملياري دولار، والتبادل التجاري للسعودية مع لبنان يبلغ 626 مليون دولار".

وأضاف "السياح السعوديون كانوا يشكلون أكثر من 20% من السياح في لبنان، لذا فإننا لطالما كنا الطرف البناء والمفيد في لبنان، نحن نرسل السياح إلى لبنان، وإيران ترسل الإرهابيين إلى لبنان، نحن نرسل رجال الأعمال، وإيران ترسل المستشارين العسكريين، نحن نبني الفنادق وقطاع السياحة ونخلق فرص العمل، وإيران تخلق الإرهاب".

فيما تساءل نائب وزير الدفاع السعودي عن المرشد الإيراني علي خامنئي، وقال "إذا كان ما يريده المرشد الأعلى في إيران يتعلق بالدين فحسب، فلماذا نرى دائمًا أن الولي الفقيه... المرشد الأعلى يكون من إيران؟ لماذا لا نرى مرشدًا أعلى لبنانيًا أو عراقيًا ويتّبعه ملالي إيران في المقابل؟ لن ترى هذا قط، لأن إيران تريد استخدام لبنان والعراق وشعبيهما كأدوات لسياستها التوسعية".
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